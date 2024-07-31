Поэт, который понимал детей Статьи 31 июля 2024 г. 2:03 1 Кулбек Ергобеков Стихотворения Ануарбека Дуйсенбиева любимы несколькими поколениями читателей фото из открытых источников Дар просто говорить о сложном Талантливого поэта много лет нет с нами. Его гостеприимный дом не заполняют гости, никому не подпишет он своей новой книги. Но много лет живут с нами его стихи, его главное дело – поэтическое слово. Ануарбек Дуйсенбиев (1931–1979) писал для детей. Его живое и яркое слово открывает им красоту и богатство мира. Сколько уж поколений ребятишек послушно внимает ему, пересказывает его стихи, сказки и лепечет считалки! Ануарбек пришел в казахскую литературу в конце 50-х годов. Не станем утверждать, что до него не писали для детей. Конечно, писали. И всегда была жива река народного творчества. Казахская литература в те годы переживала непростое время, и творчество Дуйсенбиева явилось, как свежее и сильное дыхание истинного таланта. Он дал бой откровенной и скучной назидательности, которая отталкивает ребят. А поэт как бы высыпал на них веселый и радостный ворох скороговорок, песен, загадок, басен и стихов – и он преображал все вокруг. Он умел смотреть на мир глазами детей, и их психология была для него открытой книгой. Именно поэтому в его творчестве много неповторимого, особенного, много интереснейших находок и открытий. В первую очередь Ануарбек умел просто и доходчиво говорить с детьми о больших и важных проблемах, которые волнуют жителей планеты. Он писал о Родине, о матери, о мире – и дети принимали его мысли и слова с доверием и вниманием, ибо сказанное не отпугивало дидактичностью. Есть белые дети, Есть черные дети, Есть желтые дети – На нашей планете. Вся наша земля – Как большой детский сад, Где каждый Друг другу Сестра или брат. («Дети земли») Это стихи о дружбе народов земли. Вспомним, что дети 50-х годов не росли в обстановке интенсивных контактов страны с зарубежными государствами. Сейчас малыши гораздо больше знают о мире, могут общаться с ровесниками всех континентов. А поэт и тогда смог разъяснить детям, что на взаимопонимании, стремлении к дружбе держится жизнь. И его поняли. Малыши знают, как дружат в садике: играют, балуются, едят, рисуют вместе, а если поссорятся, то ненадолго. И земля похожа на сад, только огромный, а значит, и друзей больше, и жить интересней. Маленький читатель или слушатель охотно подчиняется мудрой логике, стихи отчетливо откладываются в его памяти. Чувство дружбы, взаимного уважения и интереса переливаются в душу ребенка и формируют ростки человечности, гуманизма. Стихотворение «Моя мама» ребята сразу выучили, и их звонкие голоса читали его в классах, на утренниках, по радио. Позже композитор А. Бейсеуов написал к этим стихам музыку, и с того момента песня вошла в золотой фонд казахской культуры. Ее распевают уже многие поколения детей, и песня живет, не старея, все эти годы. Поэт подбирает слова и складывает их в строки, рифмует так, что детский слух моментально их схватывает. Кажется, это так просто. Но в том-то и дело, что сложно. Вспомним, как мало людей пишут для детей. Не каждому дан этот дар. Дуйсенбиев, обращаясь к ребятам, всегда исходил из своеобразия детского мировидения, из понимания активной и непосредственной натуры ребенка. Это мудрое знание жило в нем и приводило к успеху. Он не поучал, а вместе с юным и чистым существом всматривался в мир и открывал его шаг за шагом. Отсюда и поэтичность, мягкий юмор, озорство, живущие в интонации стихов, в их общем строе. Ребенок слушал не урок в рифмах, а исподволь, незаметно приходил к понимаю того, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Потому многие стихи Дуйсенбиева вошли в учебники, сразу став хрестоматийными. Это, например, стихи об Асете: Яблоко жует Асет. «Дать братишке или нет?» – Это яблоко плохое, Это яблоко гнилое, – У него один ответ. Яблоко Асет жует. Съест одно. Берет второе. Говорит: – Болит живот... Это яблоко плохое... Это яблоко гнилое... Братца своего здоровье Он усердно бережет! Здесь нас привлекают легкость, подвижная интонация, оригинальная рифмовка, юмористическая и в то же время реалистическая ситуация. Наверняка каждый ребенок переживал минуты приступов жадности, и потому всем понятны и ситуация, и чувства, и мораль стихотворения. А девочка Камаш со слезами расспрашивает прохожих, куда исчезает ночью тень. Незатейливо это четверостишие. Но в нем заключено очень верное наблюдение над поведением «почемучки», над начальными шажками пытливости ребенка, желанием как можно больше узнать о мире вокруг. У Дуйсенбиева есть просто целые россыпи таких стихов. В стихотворении «Кукла» малышка читает нотацию своей любимице с чувством превосходства: уж она-то умница и чистюля, как и подобает быть человеку, причем взрослому. Здесь тоже все верно соответствует самоощущению маленьких читателей. Играя, дети не просто развлекаются, а открывают суть вещей, отношений, порядок и разумность всего сущего. Поэт отмечает разные житейские моменты, наблюдательность автора лежит в основе его поэтики, никогда не подводит его и является источником поэтических толкований увиденного. Считалки, стихи, басни Дуйсенбиева светились уважением к ребенку, в них сверкали юмор и добрая улыбка. Это можно в какой-то степени объяснить тем, что для него не было общего и безликого понятия – дети. Поэт в стихах конкретно обращался к детворе аула и города, четко различал круг интересов и впечатлений тех и других, отлично знал особенности каждого возраста. Поэтому так остр и безошибочен его глаз, так доходчиво и любимо его слово. Маленькие читатели чувствуют его уважение к ним и ценят его. И такую любовь детей дано заслужить не всем, кто пишет для них. Белинский говорил о том, что надо родиться детским писателем, ибо им стать – невозможно. Ануарбек Дуйсенбиев родился детским писателем. Живое слово Другой аспект его творчества связан с казахской национальной культурой. В стихах Дуйсенбиева зафиксированы народные игры, детали традиций, обрядов и забав, причем они не только познавательны, но и увязаны с сегодняшним воспитанием детей. Считалки, загадки, потешки и другие произведения становятся для детей тем родником поэзии, через который они постигают красоту и богатство родной речи, образов фольклора и истории. Юное поколение получает, можно сказать, первородное представление о национальном бытии и быте, и в их сознании закладываются основы эстетических представлений народа о жизни. В стихотворениях Дуйсенбиев непринужденно сочетает сведения о тех или иных традициях казахов с занимательной фабулой в виде сценки, беседы, интересного факта. Отношения с фольклором должны быть творческими и соответствовать требованиям времени. Дуйсенбиев с этой точки зрения был пылким связным между фольклором и читателями – подрастающим поколением. Он вложил много сил в то, чтобы в ребятах пробудилась любовь к устному народному творчеству – главному духовному наследию казахов. Он брал форму, отточенную на протяжении веков, и вливал в нее новое содержание. Сказки и стихи, вышедшие из-под его пера, сейчас воспринимаются как образцы диалектических взаимоотношений литературы и фольклора. Не дефицит тем или образов подталкивал Дуйсенбиева к устному творчеству народа, а осознанная любовь к нему, желание равняться на него, чтобы никто не забывал вкуса и силы этого бессмертного источника. За всем этим ощущается беспокойство гражданина своего народа и поэта о том, чтобы между поколениями не рвалась связь времен. Дитя, не впитавшее с молоком матери великолепия родного языка, не узнавшее образцов могучего эпоса, песенного океана, сказок и преданий своего народа, вырастает духовно обездоленным человеком. Сердце поэта не могло не болеть этой великой гуманистической и патриотической идеей. Поэт искал и находил формы, созвучные народным образцам. В его стихах живут напевность, интонации устного общения с аудиторией. Черты фольклорной поэтики органичны в литературном произведении. Зачины, присказки, скороговорки – все отмечено высокой печатью фольклорного влияния и несет в себе богатый художественней заряд. Так, бессмертные истории о Насреддине, известные с незапамятных времен, никого не оставляют равнодушным. Ануарбек тоже создает ряд произведений на эту тему. И надо отдать должное его остроумию: дети быстро запоминают случаи из жизни Ходжи, в них просыпается интерес к нему, любимцу народа, воплощающему лучшие черты – жизнелюбие, мудрость, доброту и простодушие. Вот, например, стихотворение «Радость Ходжи Насреддина»: Хохочет Ходжа На глазах у зевак, Вот счастье! – кричит, – Потерялся ишак! Почтенные люди Ему говорят: «Ишак потерялся, Чему же ты рад?» – Ну как же! Ведь если б сидел я на нем, Тогда бы мы с ним Потерялись вдвоем... Есть у казахского народа сказка «Сорок небылиц» – виртуозная, глубокая, остроумная. В сказке мальчик рассказывает хану сорок небылиц, чтобы выручить народ из беды. Вернулся из города Наш Кисабай И очень гордился, Что видел трамвай – Я видел трамвай! – Говорил он друзьям. – И даже немножко Водил его сам. Мальчуган рассказывает о своей первой поездке в город. Но его сверстники хохочут над любителем приврать. Дуйсенбиев и здесь добивается своего: смешит и незаметно, без нажима воспитывает детей, учит говорить правду. Поэт обращался к известным сказкам и сюжетам других народов, пробуждая в маленьких читателях чувства любознательности, дружелюбия, уважения к другим народам, образу жизни, природе Земли. Еще одной примечательной чертой творчества Ануарбека Дуйсенбиева было то, что он говорил детям о проблемах повседневной реальности, в которой они живут и подрастают. И среди них одна из ведущих – любовь к миру животных, забота о «братьях наших меньших». Поэт стремится пробудить в сердцах малышей желание защищать их от обид и лишений. Сейчас эти стихи звучат особенно актуально. Ануарбек Дуйсенбиев написал свыше десятка книг, которые вошли в золотой фонд казахской детской литературы. Несколько его сборников вышли в издательстве «Детская литература» и стали достоянием и русскоязычной аудитории Советского Союза. Его произведения переводились на языки братских народов – киргизского и узбекского и тоже завоевали любовь ребятишек. В Казахстане знают и книгу прозы Ануарбека Дуйсенбиева, которая называется «Белый ягненок». В ней собрана небольшая часть рассказов, написанных для младшего и дошкольного возраста. Он переводил много стихов и сказок народов мира. Благодаря ему казахская детвора узнала и зачитывалась произведениями Самуила Маршака, Джанни Родари, Агнии Барто, Сергея Михалкова. В последние годы жизни Дуйсенбиев часто задумывался и о драматургии для детей – начинал писать пьесу. Наверняка и она бы понравилась детям. Но жизнь отпустила Ануарбеку срок всего 48 лет, и эту пьесу он никогда не напишет. Очень грустно и больно. Но маленьким читателям Ануарбек Дуйсенбиев оставил богатое наследство. Несколько поколений матерей склоняются над детскими кроватками, напевая его песни, рассказывая его сказки и юмористические стихи. Дети торопятся наперебой переговорить его скороговорки и считалки. Его друзья и читатели называют в честь поэта своих сынишек. Так что ни один звук его имени не исчез, ни одна строка стихов не стерлась из памяти. А значит, жизнь поэта продолжается. Перевел Юрий Кушак #сказки #стихотворения #детская литература #Ануарбек Дуйсенбиев