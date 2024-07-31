Поэт, который понимал детей

Дар просто говорить о сложном

Талантливого поэта много лет нет с нами. Его гостеприимный дом не заполняют гости, никому не подпишет он своей новой книги. Но много лет живут с нами его стихи, его главное дело – поэтическое слово. Ануарбек Дуйсенбиев (1931–1979) писал для детей. Его живое и яркое слово открывает им красоту и богатство мира. Сколько уж поколений ребятишек послушно внимает ему, пересказывает его стихи, сказки и лепечет считалки!

Ануарбек пришел в казахскую литературу в конце 50-х годов. Не станем утверждать, что до него не писали для детей. Конечно, писали. И всегда была жива река народного творчества. Казахская литература в те годы переживала непростое время, и творчество Дуйсенбиева явилось, как свежее и сильное дыхание истинного таланта. Он дал бой откровенной и скучной назидательности, которая отталкивает ребят. А поэт как бы высыпал на них веселый и радостный ворох скороговорок, песен, загадок, басен и стихов – и он преображал все вокруг. Он умел смотреть на мир глазами детей, и их психология была для него открытой книгой. Именно поэтому в его творчестве много неповторимого, особенного, много интереснейших находок и открытий.

В первую очередь Ануарбек умел просто и доходчиво говорить с детьми о больших и важных проблемах, которые волнуют жителей планеты. Он писал о Родине, о матери, о мире – и дети принимали его мысли и слова с доверием и вниманием, ибо сказанное не отпугивало дидактичностью.

Есть белые дети,

Есть черные дети,

Есть желтые дети –

На нашей планете.

Вся наша земля –

Как большой детский сад,

Где каждый

Друг другу

Сестра или брат.

(«Дети земли»)

Это стихи о дружбе народов земли. Вспомним, что дети 50-х годов не росли в обстановке интенсивных контактов страны с зарубежными государствами. Сейчас малыши гораздо больше знают о мире, могут общаться с ровесниками всех континентов. А поэт и тогда смог разъяснить детям, что на взаимопонимании, стремлении к дружбе держится жизнь. И его поняли. Малыши знают, как дружат в садике: играют, балуются, едят, рисуют вместе, а если поссорятся, то ненадолго. И земля похожа на сад, только огромный, а значит, и друзей больше, и жить интересней.

Маленький читатель или слушатель охотно подчиняется мудрой логике, стихи отчетливо откладываются в его памяти. Чувство дружбы, взаимного уважения и интереса переливаются в душу ребенка и формируют ростки человечности, гуманизма.

Стихотворение «Моя мама» ребята сразу выучили, и их звонкие голоса читали его в классах, на утренниках, по радио. Позже композитор А. Бейсеуов написал к этим стихам музыку, и с того момента песня вошла в золотой фонд казахской культуры. Ее распевают уже многие поколения детей, и песня живет, не старея, все эти годы.

Поэт подбирает слова и складывает их в строки, рифмует так, что детский слух моментально их схватывает. Кажется, это так просто. Но в том-то и дело, что сложно. Вспомним, как мало людей пишут для детей. Не каждому дан этот дар. Дуйсенбиев, обращаясь к ребятам, всегда исходил из своеобразия детского мировидения, из понимания активной и непосредственной натуры ребенка. Это мудрое знание жило в нем и приводило к успеху.

Он не поучал, а вместе с юным и чис­тым существом всматривался в мир и открывал его шаг за шагом. Отсюда и поэтичность, мягкий юмор, озорство, живущие в интонации стихов, в их общем строе. Ребенок слушал не урок в рифмах, а исподволь, незаметно приходил к понимаю того, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Потому многие стихи Дуйсенбиева вошли в учебники, сразу став хрестоматийными.

Это, например, стихи об Асете:

Яблоко жует Асет.

«Дать братишке или нет?»

– Это яблоко плохое,

Это яблоко гнилое, –

У него один ответ.

Яблоко Асет жует.

Съест одно. Берет второе.

Говорит:

– Болит живот...

Это яблоко плохое...

Это яблоко гнилое...

Братца своего здоровье

Он усердно бережет!

Здесь нас привлекают легкость, подвижная интонация, оригинальная рифмовка, юмористическая и в то же время реалистическая ситуация. Наверняка каждый ребенок переживал минуты приступов жадности, и потому всем понятны и ситуация, и чувства, и мораль стихотворения.

А девочка Камаш со слезами расспрашивает прохожих, куда исчезает ночью тень. Незатейливо это четверостишие. Но в нем заключено очень верное наблюдение над поведением «почемучки», над начальными шажками пытливости ребенка, желанием как можно больше узнать о мире вокруг. У Дуйсенбиева есть просто целые россыпи таких стихов.

В стихотворении «Кукла» малышка читает нотацию своей любимице с чувством превосходства: уж она-то умница и чистюля, как и подобает быть человеку, причем взрослому. Здесь тоже все верно соответствует самоощущению маленьких читателей. Играя, дети не просто развлекаются, а открывают суть вещей, отношений, порядок и разумность всего сущего.

Поэт отмечает разные житейские моменты, наблюдательность автора лежит в основе его поэтики, никогда не подводит его и является источником поэтических толкований увиденного. Считалки, стихи, басни Дуйсенбиева светились уважением к ребенку, в них сверкали юмор и добрая улыбка. Это можно в какой-то степени объяснить тем, что для него не было общего и безликого понятия – дети. Поэт в стихах конкретно обращался к детворе аула и города, четко различал круг интересов и впечатлений тех и других, отлично знал особенности каждого возраста.

Поэтому так остр и безошибочен его глаз, так доходчиво и любимо его слово. Маленькие читатели чувствуют его уважение к ним и ценят его. И такую любовь детей дано заслужить не всем, кто пишет для них. Белинский говорил о том, что надо родиться детским писателем, ибо им стать – невозможно. Ануарбек Дуйсенбиев родился детским писателем.

Живое слово

Другой аспект его творчества связан с казахской национальной культурой. В стихах Дуйсенбиева зафиксированы народные игры, детали традиций, обрядов и забав, причем они не только познавательны, но и увязаны с сегодняшним воспитанием детей.

Считалки, загадки, потешки и другие произведения становятся для детей тем родником поэзии, через который они постигают красоту и богатство родной речи, образов фольклора и истории. Юное поколение получает, можно сказать, первородное представление о нацио­нальном бытии и быте, и в их сознании закладываются основы эстетических представлений народа о жизни. В стихотворениях Дуйсенбиев непринужденно сочетает сведения о тех или иных традициях казахов с занимательной фабулой в виде сценки, беседы, интересного факта.

Отношения с фольклором должны быть творческими и соответствовать требованиям времени. Дуйсенбиев с этой точки зрения был пылким связным между фольклором и читателями – подрастающим поколением. Он вложил много сил в то, чтобы в ребятах пробудилась любовь к устному народному творчеству – главному духовному наследию казахов. Он брал форму, отточенную на протяжении веков, и вливал в нее новое содержание. Сказки и стихи, вышедшие из-под его пера, сейчас воспринимаются как образцы диалектических взаимоотношений литературы и фольклора.

Не дефицит тем или образов подталкивал Дуйсенбиева к устному творчеству народа, а осознанная любовь к нему, желание равняться на него, чтобы никто не забывал вкуса и силы этого бессмерт­ного источника. За всем этим ощущается беспокойство гражданина своего народа и поэта о том, чтобы между поколениями не рвалась связь времен. Дитя, не впитавшее с молоком матери великолепия родного языка, не узнавшее образцов могучего эпоса, песенного океана, сказок и преданий своего народа, вырастает духовно обездоленным человеком. Сердце поэта не могло не болеть этой великой гуманистической и патриотической идеей.

Поэт искал и находил формы, созвучные народным образцам. В его стихах живут напевность, интонации устного общения с аудиторией. Черты фольклорной поэтики органичны в литературном произведении. Зачины, присказки, скороговорки – все отмечено высокой печатью фольклорного влияния и несет в себе богатый художественней заряд.

Так, бессмертные истории о Насреддине, известные с незапамятных времен, никого не оставляют равнодушным. Ануарбек тоже создает ряд произведений на эту тему. И надо отдать должное его остроумию: дети быстро запоминают случаи из жизни Ходжи, в них просыпается интерес к нему, любимцу народа, воплощающему лучшие черты – жизнелюбие, мудрость, доброту и простодушие. Вот, например, стихотворение «Радость Ходжи Насреддина»:

Хохочет Ходжа

На глазах у зевак,

Вот счастье! – кричит, –

Потерялся ишак!

Почтенные люди

Ему говорят:

«Ишак потерялся,

Чему же ты рад?»

– Ну как же!

Ведь если б сидел я на нем,

Тогда бы мы с ним

Потерялись вдвоем...

Есть у казахского народа сказка «Сорок небылиц» – виртуозная, глубокая, остроумная. В сказке мальчик рассказывает хану сорок небылиц, чтобы выручить народ из беды.

Вернулся из города

Наш Кисабай

И очень гордился,

Что видел трамвай

– Я видел трамвай! –

Говорил он друзьям. –

И даже немножко

Водил его сам.

Мальчуган рассказывает о своей первой поездке в город. Но его сверстники хохочут над любителем приврать. Дуйсенбиев и здесь добивается своего: смешит и незаметно, без нажима воспитывает детей, учит говорить правду.

Поэт обращался к известным сказкам и сюжетам других народов, пробуждая в маленьких читателях чувства любознательности, дружелюбия, уважения к другим народам, образу жизни, природе Земли.

Еще одной примечательной чертой творчества Ануарбека Дуйсенбиева было то, что он говорил детям о проблемах повседневной реальности, в которой они живут и подрастают. И среди них одна из ведущих – любовь к миру животных, забота о «братьях наших меньших». Поэт стремится пробудить в сердцах малышей желание защищать их от обид и лишений. Сейчас эти стихи звучат особенно актуально.

Ануарбек Дуйсенбиев написал свыше десятка книг, которые вошли в золотой фонд казахской детской литературы. Несколько его сборников вышли в издательстве «Детская литература» и стали достоянием и русскоязычной аудитории Советского Союза. Его произведения переводились на языки братских народов – киргизского и узбекского и тоже завоевали любовь ребятишек.

В Казахстане знают и книгу прозы Ануарбека Дуйсенбиева, которая называется «Белый ягненок». В ней собрана небольшая часть рассказов, написанных для младшего и дошкольного возраста. Он переводил много стихов и сказок народов мира. Благодаря ему казахская детвора узнала и зачитывалась произведениями Самуила Маршака, Джанни Родари, Агнии Барто, Сергея Михалкова.

В последние годы жизни Дуйсенбиев часто задумывался и о драматургии для детей – начинал писать пьесу. Наверняка и она бы понравилась детям. Но жизнь отпустила Ануарбеку срок всего 48 лет, и эту пьесу он никогда не напишет. Очень грустно и больно.

Но маленьким читателям Ануарбек Дуйсенбиев оставил богатое наследство. Несколько поколений матерей склоняются над детскими кроватками, напевая его песни, рассказывая его сказки и юмористические стихи. Дети торопятся наперебой переговорить его скороговорки и считалки. Его друзья и читатели называют в честь поэта своих сынишек. Так что ни один звук его имени не исчез, ни одна строка стихов не стерлась из памяти. А значит, жизнь поэта продолжается.

Перевел Юрий Кушак