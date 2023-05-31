Поэт с искрой Божьей

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Андрей Кратенко

На родине Магжана Жумабаева побывали участники Международного проекта «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» («Память во имя будущего»), посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

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Выездная экскурсия в небольшой аул Сарытомар Северо-Казахстанской области, где находится музей Магжана Жумабаева, а местная школа носит его имя, и где бережно хранят память о прекрасном казахском поэте с трагической судьбой, надолго запомнится гостям, приехавшим сюда из разных регионов страны.

Рядом с музеем высится памятник поэту. Участники экскурсии возложили к подножью цветы. Директор учреждения «Қоғамдық келісім» при Министерстве информации и общественного развития РК Элина Паули сказала, обращаясь к гостям и жителям аула Сарытомар:

– Мы приехали на благодатную землю, где родился Магжан Жумабаев – великий представитель казахского народа, на произведениях которого выросло не одно поколение. Отрадно, что сегодня представители различных этносов изучают его творчество. Ежегодно наша организация реализует проект «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода. В этом году отмечается 130-летие Магжана Жумабаева, поэтому мы сегодня здесь, на благодатной земле СКО.

Педагог-ветеран, почетный гражданин района Магжана Жумабаева Сергей Заев сказал, что ему повезло, когда по распределению он оказался в Сарытомаре и начал работать в местной школе. Начиная с празднования 95-летия Магжана Жумабаева Сергей Сергеевич участвует во всех памятных мероприятиях, посвященных поэту, и он счастлив от этого.

Директор музея Магжана Жумабаева в Сарытомаре Айгуль Жуныспаева работает в музейном филиале с 2008 года, она бывший учитель начальных классов и помнит, как в 1989 году его открывали при Сарытомарской средней школе. С той поры музей вырос, у него появилось отдельное здание, из пришкольного он превратился в филиал государственного, финансируется из областного бюджета. И только здесь хранятся многие мемориальные экспонаты, например, оригинал третьей книги Магжана Жумабаева, которую музею подарила его вторая жена Зулейха.

Интересная история связана с последней фотографией поэта, которую его старший брат Абамуслим перед обыском спрятал за портретом Ленина на стене. Чекисты перевернули весь дом, но Ленина не коснулись. Вот так и сохранился последний портрет Магжана.

Экскурсанты обратили внимание на самовар и посуду, которой пользовалась Зулейха, ее платок и кожаные сапоги с казахским орнаментом, сырмак из дома Жумабаевых, кровать, на которой спал Магжан.

– Мой дедушка работал трактористом. Он вспоминал, что когда приезжал Магжан, все дети бежали из Сарытомара в Сасыкколь, а между ними девять километров. Магжан с каждым ребенком здоровался за руку, а вечером читал свои стихи. Даже зимой он носил туфли, всегда на нем были белая рубашка, галстук и костюм – черный или белый, – рассказывает Айгуль Жуныспаева.

Возложив цветы к памятнику, активист ОО «Русская община Казахстана» Надежда Рудикова прочла стихотворные строчки:

– Я гвоздики яркие к подножью

Памятника молча возлагаю

Пред тобой, поэтом с искрой Божьей,

Голову я низко преклоняю…

На вопрос, что для вас значит Магжан Жумабаев, Элина Паули ответила следующее:

– Для меня образ поэта ассоциируется с силой и стойкостью человека. Когда я училась в школе и участвовала в олимпиадах по казахскому языку, то сразу прикипела к творчеству Магжана Жумабаева. Его стихи всегда поддерживали меня, подпитывали энергией, давали импульс, настраивали на победу. Его книги – в первом ряду на моей книжной полке…

В рамках форума прозвучали доклады, авторы которых анализировали различные исторические источники, состоялась также презентация книги «История. Память. Люди» (11-й сборник), а в завершение состоялась встреча участников форума с потомками репрессированных и молодежью региона, представителями общественности и научно-культурного сообщества Северо-Казахстанской области.

#казахстан #СКО #музей #память #история #Магжан Жумабаев #экскурсия #Сарытомар

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