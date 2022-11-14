Фото: ДП на транспорте
Происшествия

Поезд насмерть сбил горняка печально известной шахты имени Ленина

Грузовой поезд на станции Карабас в Карагандинской области сбил 32-летнего мужчину, проживавшего в городе Шахтинске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Погибший работал горняком на шахте имени Ленина, где 3 ноября случилась трагедия, приведшая к гибели пятерых шахтеров. Работу на шахте остановили на месяц. Большинство шахтеров отправили в оплачиваемый отпуск, в том числе погибшего под рельсами поезда.

Несколько дней назад родной брат пригласил мужчину в Алматы отдохнуть, потому что тот, как и другие шахтеры, сильно переживал из-за случившейся на шахте трагедии.

11 ноября в 3 часа дня горняк позвонил брату и сказал, что уже сел в поезд и едет в Алматы.

«А через 40 минут он был насмерть сбит грузовым поездом. Почему он вышел из пассажирского поезда и оказался один на железной дороге на станции Карабас? Сам ли он бросился на рельсы, когда приближался грузовой поезд или ему кто-то помог? Полиция и мы, родственники, ищем ответы на эти вопросы», – говорит родной брат скончавшегося шахтера.

У мужчины остались жена и 3-летний сын. Полиция возбудила уголовное дело.

«По данному факту транспортной полицией начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в транспортной полиции.

 

 

 

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