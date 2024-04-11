Погода на 11 апреля: туман и гололед ожидаются в Казахстане
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Прогноз погоды опубликовали в «Казгидромете», передает Kazpravda.kz
Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана – пройдут дожди, на севере, востоке, в центре прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег).
По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке грозы, на юго-западе пыльная буря.
В Астане температура воздуха днем составит плюс 3-5, скорость ветра - 5-10 метров в секунду, ночью ожидается 0 градусов.