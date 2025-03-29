Прогноз погоды в Казахстане на 29 марта опубликовали синоптики, передает Kazpravda.kz

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Обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

Только на юге, юго-востоке и западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются в ночные часы осадки, днем дождь.

На востоке, юго-востоке РК ожидается усиление ветра, на востоке пыльная буря, на западе, юге, юго-востоке, в центре – туман.