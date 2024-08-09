Погоду на выходные в Казахстане спрогнозировали синоптики

В период 10-12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сильные дожди прогнозируются 10, 12 августа на северо-западе страны, 10 августа - в центре, 10-11 августа - на востоке, 11 августа - на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра.

На большей части Казахстана прогнозируется постепенное понижение температуры: днем на западе страны до +20+30°С, на северо-западе до +15+28°С, на севере до +15+25°С, на востоке и в центре до +17+28°С.

На юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38°С, на юге Казахстана ожидается +30+37°С.