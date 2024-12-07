Поговори со мною, мама

Полный зал школьников и учащихся колледжей Актобе собрал в «Өнер орталығы» форум «Жастар. Жігер. Болашақ» в рамках регионального проекта «Единство воспитания».

В ожидании начала большого мероприятия разговорилась с соседкой. Она оказалась учителем с солидным стажем, сейчас перешла в чиновники. Узнав, что общается с журналистом, поделилась давними переживаниями по поводу того, что как только какая-то неприятность случается с подростком, тут же виноватыми в глазах общественности становятся учителя, руководители учебных заведений.

– Где же родители? Почему с них нет спроса? Ведь ребенок в первую очередь растет в семье, и основное воспитание получает от мам и пап. Почему они остаются в стороне? – спрашивала моя собеседница.

Наш диалог прекратился с началом масштабного собрания, но остался в памяти. И продолжить тему в несколько ином русле получилось с Юлией Грубяк, мамой семиклассницы. Юлия – человек с активной жизненной позицией, у нее есть опыт работы в попечительском совете школы, председательства в родительском комитете. Плюс она выпускница психологического факультета, у которой есть авторские тренинги по работе с подростками.

Не с каждым человеком можно заговорить о детском суициде, тем более об ответственности родителя в подобной ситуации. Юлия согласилась поделиться своим мнением.

– Говоря о суициде среди подрастающего поколения, сразу вспоминаю и собственное детство. Мальчик из параллельного класса, девочка из соседнего двора… – начинает разговор она. – Случаи суицида были во все времена. Боль, трагедия, невосполнимая утрата для семьи и близких. Как показывает статистика, самоубийства чаще происходят в возрасте от 14 до 24 лет. А бывает, и раньше.

Проблема была, есть и, увы, остается. Большинство родителей даже не предполагают, что у их ребенка могут возникнуть мысли о суициде. И это случается необязательно в неблагополучных семьях, от трагедии не застрахован никто.

Каждый день ребенок проводит время дома, вроде бы ходит в школу, посещает секции, общается с друзьями... Среда и окружение, безусловно, влияют, но гораздо важнее, что происходит с «внутренним миром» ребенка. Мы, взрослые, в погоне за благополучием сегодня часто забываем об эмоциональном фоне и душевном спокойствии своих детей.

Однажды, работая с детьми, я задала им всего один вопрос: «Что бы вы хотели изменить в отношении со своими родителями?» Их ответы были очень схожи, отличаясь лишь почерками детей: «Хочу, чтобы со мной больше разговаривали», «Хочу, чтобы меня слышали», «Хочу, чтобы меня слушали», «Хочу больше внимания от родителей»... Так просто. То есть от нас, от родителей, хотят малого. Внимания и времени. Мы же больше выполняем функциональную роль: ты поспал, ты поел, ты обут? Но в жизни эмоциональные функции не менее важны, чем прагматика.

Я, как мама девочки двенадцати лет, постоянно совершенствую свои навыки общения с ней. Это сегодня необходимость. Дети меняются, согласна, но базовые ценности остаются. Они хотят быть услышанными, понятыми и принятыми, несмотря ни на что.

Уже доказано, что основная причина суицидов – это недостаток внимания. И в первую очередь от родителей. Плохих и трудных детей не бывает. Бывают дети, рядом с которыми в нужный, трудный и важный момент не оказалось взрослого, который бы понял и поддержал. У них не сильно развито критическое мышление, и чем, как ни болью, они могут привлечь к себе внимание?..

Если рассматривать суицид как острую проблему современности, то начинать нужно с помощи родителям, которая будет направлена на их осведомленность по особенностям воспитания подростков. Нужно помогать родителям находить пути к пониманию своих детей, а им – взращивать в детях интерес к жизни. Это большая работа, взаимодействие родителей и ребенка.

Нам, взрослым, нужно научиться еще больше любить своих детей: всегда и безвозмездно. Осознанно уделять им время, ежедневно и качественно. Лучше пять часов в неделю, чем всю жизнь попутно. И чаще задавать себе вопрос: «А какой лучший опыт мой ребенок возьмет от меня?» И больше душевных бесед за чашкой чая вечером. Тогда дочери и сыновья будут знать, что они всегда нужны, и с радостью будут делиться тем, что у них происходит внутри, что их радует, а что беспокоит.

Когда даже самый маленький человек понимает, что он нужен и интересен кому-то, у него не будет мыслей расставаться с жизнью, ему не нужно будет привлекать внимание и доказывать миру, что «я есть».