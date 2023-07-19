Погранслужба: испытано на себе!

В ходе своей поездки депутат Сената Айнур Аргынбекова посетила ГКП «Теплокоммунэнерго» города Семея, где ознакомилась с планом подготовки к отопительному сезону на 2023–2024 годы. Сенатору сообщили, что на сегодняшний день в городе имеются следующие теплоисточники – это ТЭЦ-1 и локальные котельные с 92 котлами, некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте.

– Прошедшая зима показала на примере городов Экибастуз и Риддер, насколько изношены теплоисточники и тепловые сети в городах. И во избежание подобных ситуаций в области Абай мы должны уделить особое внимание вопросам подготовки к зиме, – отметила Айнур Аргынбекова.

Депутату также сообщили, что в рамках подготовительных работ к отопительному сезону была произведена реконструкция котельной «Габбасова» и продолжается общий текущий ремонт.

В свою очередь, депутат Аргынбекова подчеркнула, что местным властям необходимо держать данный вопрос на контроле, а также проводить регулярные проверки состояния теплоисточников и теплосетей.

– Приведение в нормативное состояние всей тепловой сети города – одна из приоритетных задач нашей области, и эта масштабная работа рассчитана на несколько лет. Мы как депутаты, избранные от региона, будем также держать этот вопрос на контроле, – сказала сенатор.

Вопросы развития деятельности СЭЗ в Мангистауской области обсудил с экспертами сенатор Бекбол Орынбасаров. Так, в АО «СЭЗ Морпорт Актау» сенатор ознакомился с его деятельностью и планами дальнейшего развития. Депутат прокомментировал меры поддержки в отраслях экономики и обозначил основные механизмы, направленные на дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности.

– Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» является промышленным драйвером регио­на, который ежегодно привлекает все больше инвесторов из-за рубежа и дает дополнительный импульс созданию новых рабочих мест, – подчеркнул Орынбасаров.

В ходе выезда депутат встретился с руководством региональной Палаты предпринимателей «Атамекен». На встрече были обсуждены вопросы развития сферы предпринимательства, привлечения отечественных и зарубежных инвесторов. Также сенатор провел прием жителей по разным проблемным вопросам, побывал в ТОО «Опрес­нительный завод Каспий», где ознакомился с проектом расширения опреснительного завода, модернизация которого позволит опреснять 40 тысяч кубометров морской воды в сутки. Бекбол Орынбасаров отметил важность деятельности данного предприятия для региона и выразил надежду в скором успешном завершении ремонт­но-установочных работ.

Сенатор Жанболат Жоргенбаев ознакомился с проблемами водного хозяйства в Алматинской области. Он встретился с отраслевыми специалистами и представителями фермерских хозяйств на государственном коммунальном предприятии водного хозяйства «Ушконурирригация» Карасайского района. В ходе встречи он ознакомился с положением водопользователей и выслушал мнения экспертов отрасли. Специалисты подняли основные проблемные вопросы в аграрной сфере района, в том числе проблему износа и выхода из строя оросительных сетей.

В рамках поездки сенатор также встретился со специалистами водного хозяйства орошаемого поля «Сорбулак» в Жамбылском районе. Фермеры рассказали депутату о проблемах со сбором воды на озере Сорбулак. В летний период сточные воды города используются для орошения 3,5 тыс. га земель Илийского района через канал «Кос Рух», а также для орошения 2,5 тыс. га земель Жамбылского района через насосные станции из водохранилища «Сорбулак». В течение вегетационного периода поступление воды в водохранилище не падает, и объем воды в озере уменьшается. По словам экспертов, если проблема будет решена, это повысит производительность и сэкономит время.

– Это большая проблема, и в связи с этим Комитету природоохранного регулирования Министерства экологии следует планомерно вести работу по разработке методики расчета использования сточных вод на орошение. Наша задача – увеличить площадь орошаемых земель, активно внедрять влагосберегаю­щие технологии. Государство предлагает фермерам субсидии и выгодные условия кредитования. Мы должны эффективно использовать эту возможность, – сказал Жанболат Жоргенбаев.

Четверо депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан находятся в погранзаставе в Алматинской области. Целью инициативного посещения погранзаставы Олжасом Куспековым, Максимом Рожиным, Болатом Керимбеком и Саматом Нуртаза является изучение условий работы пограничников. Исследование и анализ, проводимые в погранзаставе, послужат основой для разработки законодательных инициатив и мер, направленных на улучшение граничной безопасности и условий работы.

В настоящее время все депутаты находятся в пограничной зоне, проходят подготовку в горно-тренировочном лагере. После депутаты намерены продолжить работу в погранзаставе, чтобы в полной мере понять специфику службы и потребности защитников границы. После завершения исследования они планируют представить свои предложения на заседании Мажилиса.

– Наша работа – это не просто законы, но и реальные действия. Здесь мы несколько недель будем проходить подготовку вместе с пограничниками, изучать условия их работы и предлагать решения, чтобы поддерживать их важную миссию на границе Казахстана. Подобный опыт поможет лучше понять трудности и вызовы, с которыми сталкиваются наши защитники на линии разграничения, – прокомментировал поездку депутат Олжас Куспеков.

Отметим, что инициатива депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан подчеркивает их пристальный интерес к обеспечению пограничной безопасности и готовность предпринимать реальные шаги для улучшения условий службы пограничников.