Погранслужба: испытано на себе!

Свежий выпуск
9
Адия Кенжегулова

Парламентарии в регионах проверяют подготовку к отопительному сезону и крепость казахстанских пограничных застав.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

В ходе своей поездки депутат Сената Айнур Аргынбекова посетила ГКП «Теплокоммунэнерго» города Семея, где ознакомилась с планом подготовки к отопительному сезону на 2023–2024 годы. Сенатору сообщили, что на сегодняшний день в городе имеются следующие теплоисточники – это ТЭЦ-1 и локальные котельные с 92 котлами, некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте.

– Прошедшая зима показала на примере городов Экибастуз и Риддер, насколько изношены теплоисточники и тепловые сети в городах. И во избежание подобных ситуаций в области Абай мы должны уделить особое внимание вопросам подготовки к зиме, – отметила Айнур Аргынбекова.

Депутату также сообщили, что в рамках подготовительных работ к отопительному сезону была произведена реконструкция котельной «Габбасова» и продолжается общий текущий ремонт.

В свою очередь, депутат Аргынбекова подчеркнула, что местным властям необходимо держать данный вопрос на контроле, а также проводить регулярные проверки состояния теплоисточников и теплосетей.

– Приведение в нормативное состояние всей тепловой сети города – одна из приоритетных задач нашей области, и эта масштабная работа рассчитана на несколько лет. Мы как депутаты, избранные от региона, будем также держать этот вопрос на контроле, – сказала сенатор.

Вопросы развития деятельности СЭЗ в Мангистауской области обсудил с экспертами сенатор Бекбол Орынбасаров. Так, в АО «СЭЗ Морпорт Актау» сенатор ознакомился с его деятельностью и планами дальнейшего развития. Депутат прокомментировал меры поддержки в отраслях экономики и обозначил основные механизмы, направленные на дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности.

– Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» является промышленным драйвером регио­на, который ежегодно привлекает все больше инвесторов из-за рубежа и дает дополнительный импульс созданию новых рабочих мест, – подчеркнул Орынбасаров.

В ходе выезда депутат встретился с руководством региональной Палаты предпринимателей «Атамекен». На встрече были обсуждены вопросы развития сферы предпринимательства, привлечения отечественных и зарубежных инвесторов. Также сенатор провел прием жителей по разным проблемным вопросам, побывал в ТОО «Опрес­нительный завод Каспий», где ознакомился с проектом расширения опреснительного завода, модернизация которого позволит опреснять 40 тысяч кубометров морской воды в сутки. Бекбол Орынбасаров отметил важность деятельности данного предприятия для региона и выразил надежду в скором успешном завершении ремонт­но-установочных работ.

Сенатор Жанболат Жоргенбаев ознакомился с проблемами водного хозяйства в Алматинской области. Он встретился с отраслевыми специалистами и представителями фермерских хозяйств на государственном коммунальном предприятии водного хозяйства «Ушконурирригация» Карасайского района. В ходе встречи он ознакомился с положением водопользователей и выслушал мнения экспертов отрасли. Специалисты подняли основные проблемные вопросы в аграрной сфере района, в том числе проблему износа и выхода из строя оросительных сетей.

В рамках поездки сенатор также встретился со специалистами водного хозяйства орошаемого поля «Сорбулак» в Жамбылском районе. Фермеры рассказали депутату о проблемах со сбором воды на озере Сорбулак. В летний период сточные воды города используются для орошения 3,5 тыс. га земель Илийского района через канал «Кос Рух», а также для орошения 2,5 тыс. га земель Жамбылского района через насосные станции из водохранилища «Сорбулак». В течение вегетационного периода поступление воды в водохранилище не падает, и объем воды в озере уменьшается. По словам экспертов, если проблема будет решена, это повысит производительность и сэкономит время.

– Это большая проблема, и в связи с этим Комитету природоохранного регулирования Министерства экологии следует планомерно вести работу по разработке методики расчета использования сточных вод на орошение. Наша задача – увеличить площадь орошаемых земель, активно внедрять влагосберегаю­щие технологии. Государство предлагает фермерам субсидии и выгодные условия кредитования. Мы должны эффективно использовать эту возможность, – сказал Жанболат Жоргенбаев.

Четверо депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан находятся в погранзаставе в Алматинской области. Целью инициативного посещения погранзаставы Олжасом Куспековым, Максимом Рожиным, Болатом Керимбеком и Саматом Нуртаза является изучение условий работы пограничников. Исследование и анализ, проводимые в погранзаставе, послужат основой для разработки законодательных инициатив и мер, направленных на улучшение граничной безопасности и условий работы.

В настоящее время все депутаты находятся в пограничной зоне, проходят подготовку в горно-тренировочном лагере. После депутаты намерены продолжить работу в погранзаставе, чтобы в полной мере понять специфику службы и потребности защитников границы. После завершения исследования они планируют представить свои предложения на заседании Мажилиса.

– Наша работа – это не просто законы, но и реальные действия. Здесь мы несколько недель будем проходить подготовку вместе с пограничниками, изучать условия их работы и предлагать решения, чтобы поддерживать их важную миссию на границе Казахстана. Подобный опыт поможет лучше понять трудности и вызовы, с которыми сталкиваются наши защитники на линии разграничения, – прокомментировал поездку депутат Олжас Куспеков.

Отметим, что инициатива депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан подчеркивает их пристальный интерес к обеспечению пограничной безопасности и готовность предпринимать реальные шаги для улучшения условий службы пограничников.

#депутаты #регионы #рабочая поездка #РК

Популярное

Все
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Еженедельно в городах и райцентрах Жетысу все желающие могут бесплатно посмотреть фильмы на открытом воздухе
Невероятные совпадения по имени, фамилии и году рождения становятся причиной цифровых казусов
Карагандинские домбристы стали победителями международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей»
Трогательную музыкальную встречу с труженицей тыла Марией Сереченко организовали военнослужащие Национальной гвардии РК
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
Факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть TikTok выявили в Шымкенте
Мошенница из Кызылорды заработала 15 млн тенге на «безвозвратных кредитах»
Ситуация в детской деревне семейного типа «Шанырак» взволновала общественность Атырау
ПДП трех микрорайонов утвердили в Костанае
В горном и таежном Катон-Карагайском районе ведут обустройство туристических маршрутов
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Алматы: курс на плотную застройку?
В области Абай сразу несколько крупных коммунальных предприятий подали заявки на повышение тарифов за тепловодоснабжение, канализацию и электроэнергию
Стали известны подробности побега экс-генерала Серика Кудебаева
Astana Vision: хорошее зрение – наша работа
ВИЧ-инфекция: поражение ЦНС
В области Жетысу выбрали лучших товаропроизводителей
Закономерный рост
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Порты Пакистана представляют большой интерес для продвижения экспорта казахстанской продукции – Жумангарин
Впервые операцию по трансплантации сердца провели в Шымкенте
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Читайте также

Азарт и скорость
Битвы за путевки
Пожарная опасность высока
Алматы: курс на плотную застройку?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]