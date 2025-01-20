Похолодание и сильные осадки прогнозируются в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, 21-22 января под влиянием Северо-западного циклона на большей части страны пройдут осадки: в северных регионах снег, временами сильный снег; на востоке, юге и юго-востоке Казахстана - сильные осадки в виде дождя и снега.

Также по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15-28 м/с, на востоке, юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Однако в тыл этого теплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры по всей стране в северной половине до 25-35 мороза, в южной - до 15-25 мороза, отметили синоптики.