Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с северо-западным вторжением на большей территории республики ожидаются осадки.

17 апреля на востоке страны прогнозируются сильные осадки, преимущественно в виде снега, и понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке РК ночью до 1-6 градусов мороза, днем до 1-8 тепла; в горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега, днем дожди, временами сильные, в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов.

Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха днем от 17-22 до 23-28 тепла.

По РК прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, в ночные и утренние часы будет туман.