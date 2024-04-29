Похолодание прогнозируют в Казахстане в первые дни мая

1-02 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сильные осадки, в ночные часы не исключен переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны. По республике усилится порывистый ветер, ночью в северных, восточных регионах прогнозируется туман.

Отрог антициклона из районов Западной России обусловит понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях: ночью до 0-5 тепла, заморозки 1-6 градусов, днем до 5-13 тепла. Также холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуратуры воздуха: ночью до 2-7 тепла, заморозки 2 градуса, днем до 15-25 тепла.