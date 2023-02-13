Поисково-спасательные работы в Турции не прекращаются ни на минуту. Спасатели Казахстана из-под завалов живыми достали семь человек

Общество
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Инеш Бержанова

Статистика по числу погибших в результате разрушительного землетрясения в Турецкой Республике меняется каждый час. Страшные цифры давно уже перевалили за 21 тыс. человек. И шансов найти под завалами выживших становится все меньше. Однако спасатели надеются и продолжают искать, несмотря на накопившуюся за эти дни усталость и неимоверно тяжелые условия работы.

По данным МЧС РК, на 11 февраля, казахстанским сводным отрядом спасены семь человек, они переданы медицинским работникам. Также извлечены 19 погибших.

Напомним, что среди погибших от землетрясения в Турции были и граждане Казахстана – Адиль Кадырбеков и Мирболат Курмашев. Их тела обнаружили в городе Антакья в провинции Хатай.

Министерство иностранных дел Казахстана позаботилось о доставке погибших на родину. Как заверил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, все расходы покрыты государством.

– Относительно Сабины Мамадьяровой, выжившей в результате землетрясения, известно, что она находится в государственной больнице города Аданы. Ей провели операцию на повреж­денную руку, состояние стабильное. Дипломаты находятся на постоянной связи с лечащими врачами. Необходимую медицинскую помощь казахстанка получает, – добавил он на брифинге в МИД РК.

По его словам, с момента известия о разрушениях из-за землетрясений в Турции круглосуточной горячей линией министерства было обработано более тысячи звонков. Помимо этого, поступали звонки и обращения к нашим дипломатам в Турции, которые за прошедшие дни определили местонахождение сотен соотечественников и помогли установить связь с их родственниками в Казахстане.

– Учитывая сложную ситуацию на местах, отсутствие либо перебои со связью, для оказания помощи нашим гражданам дипломаты выехали в райо­ны бедствия, в частности в города Газиантеп, Антакья и Кахраманмараш, которые пострадали больше всех. Многим соотечественникам понадобилась помощь в перемещении в безопасное место. Они были обеспечены транспортом, питанием и проживанием, – проинформировал дипломат.

Напомним, что в первые дни после землетрясения из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфа, Адана, Конья и Элязык вывезены 124 казахстанца. По информации турецких властей, в стране на момент землетрясения могли находиться около 75 тыс. казахстанцев.

В настоящее время спасатели из Казахстана работают в городах Газиантеп и Нурдагы. Расстояние между ними – около 70 километров. В Нурдагы спасатели приступили к работе немного позже, чем в Газиантепе, однако уже есть хорошие новости – из-под завалов там спасены три живых человека – мужчина и две женщины.

А еще в Сети появилось видео, где граждане Турции – отец и двое его сыновей – пришли в лагерь казахстанских спасателей, чтобы выразить им благодарность за спасение. Их вытащили из-под завалов спустя 76 часов после обрушения здания.

Отметим, что спасатели работают в тяжелейших условиях. Во избежание дальнейших обрушений им приходится оперативно делать специальные лазы для доступа к предварительно установленному месту поисков. Одновременно надо обеспечивать крепление опасных участков, поднимать и перемещать детали.

Несмотря на возникающие трудности, продолжают работать и медики Центра медицины катастроф МЧС РК. В городе Газиантепе развернут медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля, который, помимо прочего, используется для обогрева личного состава.

Как сообщили в МЧС Казахстана, за сутки в среднем за помощью к нашим медикам обращаются более 35 пострадавших. Группа полностью обеспечена необходимыми лекарственными препаратами, слаженно взаимодействует с местными службами оказания экст­ренной медицинской помощи.

Помимо материальной помощи Турции, выделенной из бюджета нашей страны, в казахстанских городах открыты несколько пунктов приема гуманитарной помощи пострадавшим, идут перечисления денежных средств от имени рядовых граждан. Согласно последним обнародованным данным, собрано уже более 40 млн тенге.

Вместе с тем, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, Правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь и народу Сирии, также пострадавшему от землетрясения. Помощь передана в рамках Организации исламского сотрудничества по линии Исламской организации по продовольст­венной безопасности.

«На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере более 160 млн тенге. Помощь в виде продуктов питания, теплой одежды, палаток и постельных принадлежнос­тей общим весом 50 тонн доставлена на территорию Сирийской Арабской Республики специальными воздушными судами», – проинформировали в МИД РК.

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