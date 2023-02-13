Поисково-спасательные работы в Турции не прекращаются ни на минуту. Спасатели Казахстана из-под завалов живыми достали семь человек
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Инеш Бержанова
Статистика по числу погибших в результате разрушительного землетрясения в Турецкой Республике меняется каждый час. Страшные цифры давно уже перевалили за 21 тыс. человек. И шансов найти под завалами выживших становится все меньше. Однако спасатели надеются и продолжают искать, несмотря на накопившуюся за эти дни усталость и неимоверно тяжелые условия работы.