Пока звенит наковальня

Железные брелочки в форме маленьких ручек с фигой (от сглаза) выкованы из одного куска металла, без каких-либо сварочных соединений, а ноготочки сделаны. Тонкая работа!

– Такую фигу, – говорю, – удобно в кармане носить.

– Можно еще на брелок надеть или в кошельке носить. Чтобы не сглазили, – подсказывает и объясняет автор забавной вещицы Дмитрий Нападов. Он, может быть, единственный в Северном Казах­стане мастер художественной ковки столь высокого профессионального уровня.

В его «репертуаре» сотни высокохудожественных произведений из металла. Банальные розы не в счет (говорит, что наковал их миллион). Намного интерес­нее разглядывать такие сложные формы, как шкатулка-подсвечник в форме дракона, подставки для карандашей или вина, шкатулка-сундучок, домик-часы для Бабы Яги (у нее и ступа есть, и ухват стоит, и ставни открываются).

Нарасхват идут кованые вазы, брелочки, обереги, например, гусиные лапки (отпугивают нечистую силу и помогают найти верную дорогу), подковки, кованые штопоры (из вороненого металла) с подставкой в форме скорпиона. Многим нравится всадник с луком. Глаз не отвести от парусника. Красивая и функ­циональная вещь – набор для камина. Хочется подержать в руках подсвечник с невесомой паутиной и пауком. Одно из последних творений – лошадка с тележкой в упряжке. Чтобы сделать такую, пришлось применять не только ковку, но и сварку.

– Хорошо помню, как в детстве мы катались на таких телегах, – говорит мас­тер, любуясь лошадкой. – Я почти все по памяти делаю. Например, этот детский башмачок, у которого подошва оторвалась, гвоздики наружу, а шнурок вылез из дырочек. В таких башмаках я пробегал все свое детство. А теперь ставлю в них карандаши.

На каждую выставку ремесленников Дмитрий Нападов обычно приезжает в Петропавловск с огромным чемоданом, полным железных шедевров. Художественная ковка – это тяжелый труд. Свидетельство тому вес чемодана – более 50 кг.

С кузнечным ремеслом Дмитрий Александрович знаком с детства. В деревенской кузнице работал его дядя. К нему он бегал после уроков, а перед армией был у него молотобойцем. Позже в совершенстве овладел профессией сварщика.

– У меня два ремесла – сварка и ковка, – говорит мастер. – Сварка – для быстрого заработка. Я сварщик шестого разряда, все умею делать. Но когда сварочных работ слишком много, отдыхаю на ковке. Любимый инструмент – вот эта кувалдочка на два килограмма…

Кузнечное ремесло – одно из самых древних, но много ли мы знаем о нем? Тем более что мастеров художественной ковки вообще единицы. Благодаря искусству Дмитрия Нападова можно узнать, как создаются эти неповторимые шедевры. Удивительно, но даже небольшой кованый предмет способен украсить любой ин­терьер, привнести в него уют и оттенок старины, наполнить пространство красотой и изысканностью. При этом любое кованое изделие демонстрирует еще и надежность, проч­ность, долговечность.

Тысячи лет насчитывает история ковки, о чем говорят кубки, доспехи, кинжалы, украшения, и этот вид обработки металла до сих пор жив, более того, переживает второе рож­дение.

Разговор с мас­тером дает понимание, что эксклюзивное изделие создается не методом штампа, но в результате свободной ковки, когда металл обрабатывается вручную. Только так получается художест­венный образ. Процесс трудоемкий, требует от мастера профессионализма и внимания. Но это того стоит. С помощью огня, кувалды, молотков, щипцов и прижимов кузнец соз­дает неповторимый, подчас замысловатый шедевр.

– У вас уже есть свои ученики?

– Желающих научиться много, но терпения у них мало. Металл – это ведь не дерево или пластилин. Металл горячий, в руки не возьмешь, несколько ударов – и надо снова греть до 900 градусов, иначе не прокуешь.

– Как вам в деревне живется?

– Хорошо! Писаревка – это родина моя. А я у себя в кузнице, как в раю…

Деревня Писаревка находится в районе Магжана Жумабаева, это 130 км от Петропавловска. Основали село в 1907 году переселенцы из центральных районов России. В 1928 году был создан колхоз «Коминтерн», который в 1961 году стал отделением совхоза «40 лет Казахстана». В 1977 году появился зерновой совхоз «Писаревский». В 2003 году в Писаревке осталось 203 двора. Сегодня здесь работают школа, клуб, почта, фельд­шерско-акушерский пункт.

Ну, и еще кузница Дмитрия Нападова, в которой сам хозяин чувствует себя, как в раю.

Кузница эта небольшая, вроде гаража, но оборудована по всем правилам. Железо разогревается огнем угля, а не газа, а от наковальни искры летят во все стороны. Наковален, между прочим, у него две, одна очень звонкая, за версту слышно, а весит 100 кг.

– Броня! – восклицает кузнец. – Старая закалка. Чудом уцелела, видимо, ждала меня!

А так все как обычно, вот только кованые изделия получаются не обычные, а такие, каких нет нигде. В каждой можно разглядть уникальный «нападовский» стиль.

Дмитрий предпочитает работать в пасмурную погоду, когда идет дождь или падает снег. За окном хмуро, а в кузнице огонь и… творческий процесс. Когда любые фантазии превращаются в реальные вещи.

– Задумок много, – говорит кузнец. – Самую главную работу я еще не сделал, хотя художественной ковкой плотно занялся еще в 2008 году. Именно в тот год я стал делать то, что хочу. Как говорил герой в кинофильме «Мимино», «в этом гос­тинице я директор!..» Говорят, что деревня будет жить до тех пор, пока кузница работает, пока звон наковальни раздается. А вот когда стихнет, так все, капут…