Полезные исследования

В рамках пресс-тура проректор по науке, коммерциализации и интернационализации вуза Жанна Курмангалиева рассказала журналистам о развитии университетской науки и отметила, что в прошлом году ЕНУ был присвоен статус исследовательского университета. Сегодня их ученые осуществляют более 200 научных проектов по различным направлениям. Научная деятельность ведется на 13 факультетах и в 31 научно-исследовательском центре.

– Государственная политика по комплексному развитию отечественной науки, проводимая под личным контролем Президента страны, уже приносит первые плоды. Университетская наука – яркое тому подтверждение. Мы разворачиваем сотрудничество с крупными компания­ми реального сектора по таким актуальным проектам, как развитие водородной энергетики, производство инновационных строительных материалов, 3D-принтеров, новых технологий с использованием искусственного интеллекта, – рассказала Жанна Курмангалиева.

К примеру, Парк ядерных технологий ЕНУ выпускает более 12 видов экологически безопас­ной продукции для энергетики, строительства, сельского хозяйства и медицины. Ученые, в частности, рассказали об уникальном продукте «Кровлен».

Он используется в строительстве, химической и металлургической промышленности в качестве кровельного и гид­роизоляционного материала, обладает прочностью, эластичностью, стойкостью к внешним атмосферным воздействиям, включая солнечную радиацию. Этих свойств ученые достигли путем обработки специальных сортов каучука с помощью новейших радиационных технологий.

Здесь также изготавливают высококачественный гидро-, теп­ло-, шумоизолятор «Эко­изол». Экологичный продукт европейского качества уменьшает на 30% потерю тепла, улучшает звукоизоляцию, поглощая до 25 дБ ударного шума, обеспечивает гидро-, пароизоляцию высокого уровня. Пенополиэтилен может прослужить до 50 лет.

Также парк занимается радиационной обработкой медицинских изделий, продуктов питания, стерилизацией насекомых. Все уникальные разработки ученых внедрены в производство и доступны на казахстанском рынке.

В научно-производственном центре ENU-Lab были представлены современные технологии в области строительства. Одна из них направлена на решение актуальной проблемы – повышение звукоизоляции в многоэтажных домах.

– Особенность нашего проекта по созданию легких шумоизолирующих бетонов состоит в том, чтобы благодаря использованию отходов промышленности улучшить звукоизоляционные свойства материалов. Они проходят испытания и показывают высокую эффективность. Сегодня работаем над уменьшением их веса, – рассказала директор департамента развития инноваций Асель Джексембаева.

Материал с улучшенной звукоизоляцией применяется при строительстве межкомнатных перегородок в многоэтажных зданиях. В разработке заинтересованы крупные строительные холдинги, так как она позволит устранить проблему «тонких» стен в многоквартирных жилых домах. Ученые также разрабатывают уникальный высокопрочный цемент, который можно использовать для строительства плотин, дамб, мостов и гидроэлектростанций.

В Лаборатории инженерного профиля ЕНУ журналистов ознакомили с работой ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60. Среди представленных здесь научных изобретений – компактные фильтры для очистки воды на основе трековых мембран, сборка которых производится из тонких полимерных пленок в цехе лаборатории.

Научный проект по созданию высокоэффективных методов разделения водомасляных эмульсий посредством трековых мембран призван решить экологическую проблему страны по очистке нефтесодержащих сточных вод и отработанных масел, различных нефтепродуктов для повторного использования, что позволит сэкономить ресурсы.

Директор НИИ «Евразийский институт исследований физико-энергетических и наукоемких технологий» ЕНУ им. Л. Гумилева Кайрат Кутербеков рассказал о работе над производством нанокомпозитного материала для термоэлектри­ческих модулей и натрий-ионных батарей.

Главные преимущества высокоэффективных термоэлектрических материа­лов – отсутствие токсичных компонентов, низкая цена, высокая энергоэффективность, большой КПД преобразования тепловой энергии в электрическую, длительный срок эксплуатации. Продукция предназначена для использования на предприятиях, выпускающих термоэлектрические генераторы и полупроводниковые холодильники.

Группа ученых исследует и эффективные методы лечения онкологических заболеваний. Уникальность этого проекта – создание препарата и внесение его напрямую в раковые клетки путем наноносителей. По словам старшего научного сотрудника ЕНУ Ильи Королькова, отличие этой разработки – в оригинальности наноносителей и методов их модификации.

Он подробно рассказал о разработке технологий создания новых типов конструкционных материалов для ядерной энергетики и защиты от ионизирую­щего излучения.

– Облучение и химиопрепараты влияют на весь организм и приводят его в истощение, а особенность нейтрон-захватной терапии заключается в том, что в организм вводится абсолютно безвредный низкотоксичный препарат, содержащий большое количество атомов бора. Затем происходит облучение потоком нейтронов, которые тоже слабо влияют на организм. Но когда они встречаются, внутри происходит мини-ядерная реакция. И если мы добьемся аккумуляции препаратов в раковых клетках, то будут уничтожены именно эти раковые клетки, – объяснил Илья Корольков.

Старший преподаватель кафед­ры технологии искусственного интеллекта факультета информационных технологий ЕНУ Нурзада Амангельды работает над созданием доступной системы автоматического сурдоперевода казахского жестового языка без использования дорогостоящих датчиков, уникальных камер и суперкомпьютеров. Инновация основана на искусственном интеллекте и нап­равлена на улучшение качества жизни людей с нарушениями слуха и их беспрепятственную интеграцию в образовательные и другие процессы. Воспользоваться системой можно будет с помощью простого компьютера.

Постдокторант ЕНУ Гани Балбаев поделился ходом разработки нового носимого роботизированного экзоскелета для реабилитации голеностопного сустава. Проект создается на основе искусствен­ного интеллекта с применением механичес­ких звеньев. Устройство легкое, компактное, удобное в ношении и при активных движениях.

Группа ученых-физиков представила также разработку технологий создания новых типов конструкционных материалов для ядерной энергетики и защиты от ионизирующего излучения. Они будут применяться в конструировании и создании ядерных и термоядерных реакторов.

Преподаватель-исследователь ЕНУ Джумат Каргин рассказал о технологии получения порошка гематита, производимого из отходов металлургической промышленности. Его можно использовать в качестве красителя и удобрения, а также при изготовлении суспензий в лечебных целях, получении магнитов.

Интерес СМИ также вызвал научный проект постдокторанта Алии Темирбековой, основанный на «зеленых» технологиях. Она впервые разработала экспериментальную лабораторную установку длительного хранения овощей и фруктов на основе мультиспектральных, бактерицидно-фунгицидных светодиодных LED-ламп, покрытых наночастицами направленного воздействия. На сегодня учеными проводятся первые успешные лабораторные испытания.

Ученый ЕНУ Дина Сатыбалдина показала универсальную мультисенсорную газоаналитическую систему «электронный нос», предназначенную для мониторинга вредных выбросов в окружающую среду. Она совмест­но с коллегами готовит программное обеспечение и сеть IT-устройств для облачной сис­темы экологичес­кого мониторинга «умного» города. Разработка поз­волит сократить время и расходы на создание многозадачных портативных устройств экспресс-оценки качества воздуха типа «электронного носа».

К слову, возможностей для исследований у ученых вуза становится все больше. К примеру, в рамках проекта «Жас ғалым» круг ученых ЕНУ расширился на 86 постдокторантов. В рамках проекта «Стажировка 500 ученых» второй год подряд более полусотни представителей научной интеллигенции ЕНУ проходят стажировку в ведущих научных центрах мира.