Полезные метаморфозы

Передать для нужд детей объект, расположенный на побережье целительного озера Алаколь в селе Акши, глава области Бейбит Исабаев поручил в начале текущего года.

Сейчас, после необходимой реконструкции и оснащения, оздоровительный лагерь с бассейном, игровой площадкой и другими необходимыми условиями для качественного отдыха и всестороннего развития ребят с особыми потребностями сдан в эксплуатацию.

Как пояснили в областном управлении координации занятости и социальных программ, центр рассчитан на 40 мест. Длительность пребывания каждого ребенка – пять дней, за летний сезон здесь отдохнут более двухсот детей, имеющих І–ІІІ группы инвалидности.

Их прием осуществляется на основании рекомендации или заключения врача. Работать в центре будут 14 специалистов, два медработника и восемь младших сотрудников. Стоит отметить, что пока на побережье Алаколя это единственное специализированное место отдыха для особенных детей.