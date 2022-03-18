Общество
Политическая конкуренция и ответственность
Курятов Владимир
Первый заместитель Председателя Правления

В условиях «геополитического шторма» Президент Касым-Жомарт Токаев призвал к мобилизации всех сил и средств, чтобы успешно пройти, пожалуй, самый сложный этап в трансформации страны. Ведь если январская трагедия – это тяжелейший урок для Казахстана, то черный февраль, приведший к беспрецедентному обострению геополитической ситуации, – урок и потрясение для всего мира. Достаточно сказать, что стрелки часов Судного дня, придуманные учеными-атомщиками США, сегодня застыли на отметке в 100 секунд до полуночи. Это метафорическая оценка риска уничтожения нашего мира, где полночь символизирует начало ядерной войны.

Люди всей планеты на этом фоне чувствуют неопределенность, потеряв уверенность в завтрашнем дне, а социальные сети, превратившись в один из элементов «гибридной войны», становятся проводниками языка ненависти и вражды. Язык санкционной политики, в свою очередь, подрывает экономические устои, приумножая хаос, порождая новые социальные проблемы.

«Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно, нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки», – отметил Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана. Но при этом отметил – причин для паники все же нет. «У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса», – подчеркнул Глава государства.

Сам факт того, что Послание обнародовано в марте, говорит о многом. Касым-Жомарт Токаев ранее трижды обращался к народу и всякий раз в сентябре. Сегодня времени на раскачку нет.

Какие же меры предложены Президентом для того, чтобы Казахстан не только удержался на гребне «девятого вала», но и стал более сильным?

В первую очередь важно, чтобы народ и власть стали соратниками. Для этого Глава государства объявил новый этап политической трансформации. Изменения затронут все институты государственной власти – от Президента, Парламента, местного самоуправления до партийной, избирательной, судебно-правоохранительной систем. Говоря языком экспертов, мы переходим от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

Первое и главное – принимаются меры для того, чтобы избежать в дальнейшем чрезмерной концентрации полномочий в одних руках, поскольку монополия власти ведет к застою и деградации. Президент на законодательном уровне будет лишен права на членство в политической партии (как и акимы с заместителями).

Ближайшим родственникам Главы государства будет запрещено занимать должности политических государственных служащих и руководителей в квази­государственном секторе.

Глава государства не сможет снимать с должности акимов района, городов, сельских округов, отменять или приостанавливать акты акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

В целом преобразования призваны усилить принцип меритократии, создать новые механизмы кадровой селекции, придать госаппарату управленческую гибкость (в ближайшее время будет принят указ о дебюрократизации).

Изменится и партийный ландшафт республики, поскольку регистрационный порог для новых политических объединений будет снижен в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Планируется значительно усилить представительные органы власти. Среди ключевых нововведений – внедрение более гармоничной смешанной избирательной системы при формировании Мажилиса Парламента. Депутатский корпус будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Поставлена задача превратить маслихаты в ключевое звено местного самоуправления. Акимы областей будут назначаться на альтернативной основе. И это лишь небольшая часть инициатив.

Конечно, кто-то может сказать, мы ожидали большего. Но стиль Касым-Жомарта Токаева таков: он действует размеренно, шаг за шагом двигаясь по пути демократизации, стараясь не прыгать через ступеньки на крутых виражах истории. Ведь демократизация без создания политической культуры очень легко может скатиться в охлократию, как это было в 90-е годы прошлого века. Или, как показал «трагический январь», волну мирного протеста могут оседлать деструктивные элементы.

Вот и сегодня Глава государства создает все условия для повышения политической конкуренции, но в то же время призывает к ответственности.

«Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских.

Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События «трагического января» уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать. Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности».

В этом контексте очень важным выглядит призыв Президента к представителям масс-медиа работать с большой гражданской ответственностью, не по заказам извне и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Особенно это касается социальных сетей, которые находятся вне всякого правового поля, поскольку в мире не было и нет общих правил игры. И есть ощущение, что в свете развернувшейся информационной войны таких правил не будет вовсе. Поэтому единственное, что остается, – формировать в обществе так называемую цифровую гигиену, которая позволила бы поднять уровень культуры общения в социальных сетях и способность самостоятельно проверять правдивость информации.

Но главное – продолжить создание ответственного гражданского общества, которое станет прививкой от уличной демократии.

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