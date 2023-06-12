Политический кризис с экономическими последствиями

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Анастасия Шварц

Влияние геополитической напряженности на глобальное развитие обсудили эксперты на одной из сессий МФА.

Мир сегодня переживает крайне сложные времена – данный тезис красной нитью проходил если не через все, то через очень многие дискуссии, состоявшиеся в рамках Международного форума Астана. Эксперты в самых разных сферах в диалоге стремились проанализировать сложившуюся ситуацию, понять ее истоки и пос­ледствия, увидеть пути выхода из кризиса.

Одна из сессий МФА, в частности, была посвящена вопросу влияния геополитической напряженности на глобальное развитие – ее участники говорили о том, какую цену весь мир платит за то, что ключевые игроки не могут договориться.

Президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев отметил, что ситуация в мире характеризуется большими проб­лемами в экономике, финансовой сфере, которые при этом имеют не финансово-экономические причины, как у кризисов, которые мы наблюдали ранее, а стали следствием именно геополитической напряженности.

– Экономисты могут бесконечно говорить о рецессии, но решение существующих сегодня проблем в экономике зависит в первую очередь от политиков, – подчеркнул Багдад Амреев. – Санкции, которые приводят к большим экономическим проблемам, тормозят развитие и имеют далеко не экономические причины – следствие геополитической напряженности, конфронтации. Поэтому и решение должно лежать в политичес­кой плоскости. Именно политики должны сыграть ключевую роль в выходе из кризиса.

Руководитель отдела Евразии ОЭСР Уильям Томпсон поддержал мысль, также отметив, что в нынешнем кризисе есть политичес­кая подоплека: пока работали механизмы многостороннего сотрудничества, государства мог­ли договариваться, лавировать, чтобы избежать проблем и продолжать развиваться. Но события последних лет изменили ситуацию далеко не в лучшую сторону: мир, глобальная экономика, финансовая система, рынки стали фрагментированными, и начавшие­ся процессы в ближайшие годы приведут к еще большим фундаментальным изменениям. И эта новая реальность, безусловно, повлияет на глобальное развитие. Для большинства стран не лучшим образом.

– Санкции, как правило, не работают. Да, они могут влиять каким-то образом, но всегда не так, как ожидают те страны, которые эти санкции накладывают. Архитектуре международных отношений нужны фундаментальные реформы для того, чтобы включиться в этот режим или контекст, в котором мы живем, – подчеркнул экс-премьер-министр Буркина-Фасо Лассина Зербо. – Происходит смена парадигмы того, как мир существует. И если Совет Безопасности ООН не проведет определенные реформы, то, наверное, международное многостороннее сотрудничество не приведет к успеху, а нам нужны конкретные действия, чтобы добиться улучшения ситуации.

Политик также отметил, что сегодня развивающиеся страны, средние державы хотят диалога, хотят обсуждать вопросы и проб­лемы со своих позиций, и ООН, равно как и другие международные организации, должны это понимать и давать им возможность высказать свою точку зрения.

Багдад Амреев также обратил внимание на то, что политика многосторонности, многовекторности – лучшая защита для стран от вовлечения в геополитические конфликты. Это, в частности, прекрасно демонстрирует опыт стран Центральной Азии, тюркских государств, которые успешно маневрируют в геополитическом шторме, поддерживают конструктивные отношения со всеми государствами, что помогает им продолжать развиваться, проводить реформы – политичес­кие, экономические, социальные.

– Никто не ожидает, что геополитическая напряженность закончится за одну ночь. Эти обстоятельства стали новой нормой, и нам необходимо к ней адаптироваться, разрабатывать пути развития стран, чтобы избежать более сильного напряжения, – добавил глава Тюркского инвестиционного фонда.

#Астана #РК #геополитика #форум Астана #AIF #МФА

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