Политика
Политика – искусство возможного
Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива»

Осенний политсезон-2022 начался с сенсации: свое Послание народу Казахстана Касым-­Жомарт Токаев завершил анонсом проведения досрочных президентских и парламентских выборов и изменения Конституции с увеличением срока полномочий Главы государства с 5 до 7 лет, но без права переизбрания.

Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк ­утверждал, что «политика есть искусство возможного». А премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, сменивший легендарного Черчилля, добавил следующее: «Политика – это искусство принимать важные решения при недостаточной информации и нехватке времени». Похоже, Президент Казахстана руководствуется сейчас этими крылатыми фразами.

Во-первых, в январе этого года он фактически оказался меж двух огней: гражданами, протестующими в беспрецедентно массовом количестве против проявлений социального неравенства и не­справедливости, с одной стороны, и представителями правящей элиты, стремящимися использовать данную ситуацию в целях смены руководства республики, с другой.

Несмотря на последующую стабилизацию обстановки и проведение серьезной конституционной реформы, риски новой вероятной дестабилизации сохраняются. Оппозиция перио­дически призывает власть к ответственности за людей, пострадавших во время и после январских событий. А недовольные элитарии вполне могут попытаться взять политический реванш, располагая необходимыми для этого финансовыми, информационными и иными ресурсами.

Во-вторых, далеко не все чиновники, депутаты, судьи и силовики вдохновились призывом Главы государства строить Новый Казахстан. Одни – в силу консерватизма мышления и нежелания что-либо менять в своей жизнедеятельности и в стране в целом. Другие – из-за опасения потерять «хлебное» место, особенно держащееся на разных коррупционных схемах. Третьи – в силу непрофессионализма и непонимания, что и как надо делать для реализации замыслов Главы государства.

В связи с этим достаточно узким оказался круг людей, на кого Президент может опереться. И не случайно термин «саботаж» довольно часто присутствует в его выступлениях.

В-третьих, несмотря на проводимую многовекторную внешнюю политику и стремление держать нейтралитет в разного рода международных конфликтах, Казахстан в силу ряда объек­тивных факторов ощущает на себе критические последствия «войны санкций» между Россией и Западом. Потенциальные риски для страны и всей Центральной Азии также несут в себе растущее напряжение в отношениях между Китаем и США и неод­нозначная обстановка в Афганистане после возвращения к власти талибов.

В-четвертых, Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева проходит довольно неоднозначный этап своего развития, в котором сочетаются элементы эволюционности, реформирования и антикризисного реагирования. По большому счету, в качестве полноправного Главы государства, принимающего важные решения и несущего ответственность за них, Президент стал выступать только в этом году – с упразднением «дуумвирата» в системе государственной власти. В 2019–2021 годах его возможности по решению многих вопросов были ограничены.

Кроме того, возник глобальный «черный лебедь» в лице пандемии коронавирусной инфекции, на борьбу с которой пришлось затратить огромные усилия и ресурсы. В силу всего этого у Президента почти половина срока его полномочий ушла совсем не на то, что он запланировал и озвучил официально в 2019 году, вступив в свою должность. Ожидаемое переизбрание на новый срок является для него возможностью наверстать упущенное и сделать много полезного для страны.

Президент пойдет на новые выборы уже не в качестве преем­ника Нурсултана Назарбаева при поддержке последнего, а как политически самостоятельная фигура. Что касается решения по досрочным парламентским выборам, то оно совпадает с призывами опять-таки ряда оппонентов относительно роспуска действующего Мажилиса.

Наконец, Глава государства рассчитывает на кредит доверия среди сограждан, который был получен по итогам проведенного в июне республиканского референдума. Более того, он дополняет его вновь озвученными мерами политико-правового и социально-экономического характера. Поэтому своя политическая логика у сенсационных заявлений Касым-Жомарта ­Токаева есть. Чем же ответят на них действующие и потенциальные оппоненты, проявится в ближайшее время.

Введение однократного срока полномочий Президента является очередным шагом в процессе реформирования политической системы Казахстана. Из зарубежных стран аналогичную практику, в частности, имеют Мексика и Республика Корея. В первой из них 30 президентов, поочередно избираемых с 1911 года, руководили страной один срок. В настоящее время он лимитирован шестью годами.

В Южной Корее один президентский срок был введен с принятием в 1987 году новой Конституции. В результате 8 президентов данной страны избирались один за другим на 5 лет. Из них только Пак Кын Хе была подвергнута импичменту за совершение коррупционных преступлений.

Понятно, что в обоих приведенных случаях нужно учитывать специфику политических отношений и институтов данных стран. Вместе с тем в той же Южной Корее однократный президентский срок стал серьезным фактором для постепенного перехода от военной диктатуры к демократическому правлению. А в Мексике он уже является не просто требованием Конституции, а политической традицией. Так что процесс сменяемости президентской власти выборным путем в этих странах, что называется, поставлен на поток. Однако к этому они пришли не сразу и не просто.

Возможно, что Казахстан сейчас находится в начале аналогичного пути. Но чем он в итоге завершится, покажет время. И свою роль в этом должны сыграть не только Президент и его команда, но и гражданское общество во всем многообразии его институтов.

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