Политолог Ашимбаев прокомментировал назначение нового главы правительства

Фото: facebook.com/adaniyar/photos?locale=ru_RU

Политолог напомнил, что 43-летний генерал-лейтенант Олжас Бектенов, ставший 26-м премьером, является уроженцем Алматы, и имеет юридическое образование.

– Он работал главным специалистом управления юстиции Алматы, с 2005 года – в центральных госорганах: в канцелярии премьер-министра и Администрации президента, с 2009 года – зампред комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста, – пишет Данияр Ашимбаев.

Он также отметил, что Олжас Бектенов в 2012 году стал начальником департамента агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В 2015-2016 года руководил аппаратом акима Астаны,был завсекретариатом руководителя АП.

– В 2016-2017 годах новый премьер-министр вогзлавлял департамент нацбюро бюро по противодействию коррупции по Астане. А в последующем был замакима Акмолинской области. В 2018 году стал зампредом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, затем первым зампредом, а после январских событий возглавил Антикор. В апреле 2023 года был назначен главой администрации президента, – уточнил политолог.

Таким образом, пишет автор поста, Олжас Бектенов имеет опыт работы в центральных и региональных органах власти. Считается жестким и принципиальным руководителем, лояльным главы государства.