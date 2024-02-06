Политолог Ашимбаев прокомментировал назначение нового главы правительства

Мнения
109
Гульмира Кунапия
корреспондент

Политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале отметил, что новый премьер Олжас Бектенов, возглавлявший администрацию президента, считается жестким и принципиальным руководителем, передает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/adaniyar/photos?locale=ru_RU

Политолог напомнил, что 43-летний генерал-лейтенант Олжас Бектенов, ставший 26-м премьером, является уроженцем Алматы, и имеет юридическое образование.

– Он работал главным специалистом управления юстиции Алматы, с 2005 года – в центральных госорганах: в канцелярии премьер-министра и Администрации президента, с 2009 года – зампред комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста, – пишет Данияр Ашимбаев.

Он также отметил, что Олжас Бектенов в 2012 году стал начальником департамента агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В 2015-2016 года руководил аппаратом акима Астаны,был  завсекретариатом руководителя АП.

– В 2016-2017 годах новый премьер-министр вогзлавлял департамент нацбюро бюро по противодействию коррупции по Астане. А в последующем был замакима Акмолинской области. В 2018 году стал зампредом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, затем первым зампредом, а после январских событий возглавил Антикор. В апреле 2023 года был назначен главой администрации президента, – уточнил политолог.

Таким образом, пишет автор поста, Олжас Бектенов имеет опыт работы в центральных и региональных органах власти. Считается жестким и принципиальным руководителем, лояльным главы государства.

– Он наработал хорошую практику в вопросах борьбы с коррупцией, возврата незаконно выведенных активов, контроля исполнения поручений президента, - добавил политолог. – Критерии, по которым он приходит в правительство, отчасти те же, что и при назначении на пост главы АП. Президенту нужен сильный и решительный организатор, не замешанный в скандалах, который сможет как своего рода внешний менеджер оптимизировать работу системы и нацелить ее на конкретные результаты.

#мнение #политолог #Олжас Бектенов

Популярное

Все
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Сельский Айболит
Солдат-полиглот
Остались у разбитого… проселка
«Слили или не слили?» – таким почти шекспировским вопросом задались экологи на востоке республики
Ожидание в колейке
От ответственности до безответственности недалеко
Что степь без скакунов…
Демократия должна быть рациональной
Бьет – значит длинный язык?
В Семее горит торговый центр
Прогрессивной нации – прогрессивное законодательство
В ряде школ Алматинской области с момента их ввода в эксплуатацию не проводился капитальный ремонт
О трендах и стратегиях
Шымкентского чиновника задержали на совещании в акимате - видео
У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Главный выбор Казахстана
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год
Дайте лед!
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
12 кг гашиша изъяли у мужчины в Астане
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
С позиций не отступили
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

«Правительству нужна дисциплина»: Расул Рысмамбетов о новом…
Ставка на технократов: мнение политолога о назначении новог…
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит…
Цели обозначены, теперь только вперед

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]