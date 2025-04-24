Политолог о 30-летней деятельности АНК: «Формула «единство в многообразии» — больше, чем лозунг

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Дана Аменова
корреспондент

По мнению руководителя отдела медиапроектов КИСИ Жанар Тулиндиновой 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, отмечаемое в этом году, стало не только юбилеем знакового института, но и поводом для размышлений о его настоящем и будущем, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: facebook.com/zh.tulindinova

Эксперт считает, что выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на XXXIV сессии АНК продемонстрировало, что Ассамблея сохраняет за собой статус важного звена государственной идеологии, но вместе с тем требует актуализации своей миссии и функций в новых общественно-политических условиях.

«Выступление Главы государства содержательно и структурно опиралось на три базовых тезиса: укрепление межэтнического согласия, продвижение модели справедливого государства и адаптация АНК к вызовам времени. Ассамблея является сегодня уникальной моделью мирного сосуществования и общественного консенсуса в многонациональном Казахстане. Фраза «мы разные, но равные» стала центральной идеологемой этой модели. Это не только политическая декларация, но и ответ тем, кто в последние годы ставит под сомнение актуальность и эффективность АНК. Однако в условиях трансформации политической культуры и растущего запроса на участие граждан в принятии решений, прежняя мобилизационная риторика уже не столь убедительна. АНК должна трансформироваться из ритуального института в современную платформу диалога и кооперации», – пояснила спикер. 

Также она добавила, что Президент подчеркнул масштаб сети АНК: 4000+ структур, более тысячи этнокультурных объединений, участие всех уровней власти, ежегодные сессии, кафедры АНК и научно-экспертные группы.

«Ассамблея охватывает практически все слои общества: молодежь, ученых, ветеранов, матерей, журналистов, волонтеров. Это впечатляющая структура, но вызывает закономерный вопрос: насколько эти структуры действительно влияют на общественную повестку, а не воспроизводят формальные мероприятия? Примером успешной работы можно считать проект «Жүректен жүрекке» — акцию помощи пострадавшим от паводков. Однако подобные кейсы скорее подтверждают высокий гуманитарный потенциал АНК, чем ее политико-коммуникативную эффективность», – говорит Жанар Тулиндинова.

Собеседница утверждает, что многие казахстанцы поддержат интересную инициативу  — создать новый Дом дружбы в Алматинской области и расширить сеть таких центров в этнически чувствительных районах. Также прозвучала идея включения Домов дружбы в туристические маршруты. Это не только символическая инициатива, но и экономико-идеологический жест, указывающий на необходимость переформатирования роли АНК в культурной и региональной политике.

Еще одной фишкой стало учреждение ордена АНК «Ел бірлігі» — новой государственной награды, укрепляющей символическую вертикаль и подчеркивающей заслуги в деле единства.

«В речи Президента прозвучал важный сигнал: в условиях международной турбулентности, информационных атак и роста экстремистских нарративов Ассамблея должна стать «штабом», который направляет политику государства в сфере межэтнических отношений. Такой образ подчеркивает не только ответственность, но и необходимость стратегического переосмысления», – аргументировала она.

Кроме того, обновление Концепции развития АНК на 2026–2030 гг. — важная инициатива, которая может стать реальной точкой перезагрузки. В ней должны найти отражение:

- новые механизмы вовлечения молодежи,

- подходы к работе с цифровыми и медиа-сообществами,

- расширение инструментария этномедиации,

- взаимодействие с новыми социальными группами — трудовыми мигрантами, креативным классом, цифровыми кочевниками.

«Ассамблея может и должна быть не только институтом профилактики конфликтов, но и площадкой культурного предпринимательства, образовательных инициатив, символом доверия и гражданской солидарности. Сегодня это больше, чем институт. Это своего рода зеркало, в котором отражается зрелость казахстанского общества, способность государства к управлению многообразием и преодолению новых вызовов», – подытожила политолог.

По ее словам, сегодня перед АНК стоит выбор: остаться в прежнем формате с высокой репрезентативностью и низкой вовлеченностью или пройти через интеллектуальную трансформацию и стать институтом будущего.Cудя по акцентам выступления Президента, выбор уже сделан — теперь важно реализовать этот курс без потери доверия общества. 

#АНК #мнение #юбилей #политолог

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