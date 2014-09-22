Полицейские Актобе задержали похитителей 700 литров авиакеросина

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Двое мужчин похитили 700 литров авиакеросина в аэропорту Актобе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте Актюбинской области.
"При проведении оперативно–розыскных мероприятий в 12 мкр. Актобе сотрудниками линейного управления внутренних дел на ст. Актобе была задержана автомашина марки "ГАЗель", в которой находились двое мужчин 37 и 67 лет. При осмотре в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 19 пластмассовых канистр с авиакеросином, объемом 700 литров", – рассказали в пресс-службе.
Установлено, что, воспользовавшись ночным временем суток и отсутствием посторонних лиц, они похитили 700 литров авиакеросина из автомашины топливозаправщика, расположенного на территории международного аэропорта Актобе.
"Материальный ущерб составляет 98 тысяч тенге.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч. 2 п. УК РК (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", – добавили в ДВД на транспорте. Отметим, что наказание по данной статье предусматривается в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без нее.