Правоохранители предотвратили возгорание у АЗС в Сарани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

6 мая около 23:00 на трассе Кызылорда – Павлодар в районе поворота к поселку Актас произошел инцидент с возгоранием автомобиля ГАЗель, следовавшего вблизи автозаправочной станции.

Пожар замечен экипажем патрульной полиции Сарани в составе Баглана Жунусова и Алихана Бакыша. Офицеры незамедлительно оценили степень опасности: горящий автомобиль находился в непосредственной близости от резервуаров с топливом.

Чтобы не допустить возможного взрыва, они оперативно оттолкнули транспортное средство на безопасное расстояние — на обочину дороги, после чего вызвали соответствующие службы.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы ОП Сарани и ликвидировали очаг возгорания. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам водителя, гражданина Турции, действия сотрудников полиции помогли избежать тяжелых последствий. Благодарность за оперативность и самоотверженность выразили как участники инцидента, так и очевидцы событий.

