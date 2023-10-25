Полицейские, предотвратившие похищение человека, награждены госнаградами

Культура и общество
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Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева старшие инспекторы полка патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП города Алматы капитан полиции Куаныш Абдикерим и старший лейтенант полиции Алмасбек Турсын в канун Дня Республики награждены медалью “Жауынгерлік ерлігі үшін”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Напомним, преступление было совершено 28 февраля этого года в Алмалинском районе Алматы. От оперативного дежурного ЦОУ патрульные получили сообщение о том, что в автомашину Chevrolet насильно посадили человека.

По городу был введен спецплан “Перехват”. Указанная автомашина была замечена на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, она следовала в восточном направлении.

В результате преследования автомобиль был остановлен полицейскими на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства.

По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг. А потерпевший в свою очередь настаивал на обратном и поблагодарил сотрудников полиции за его спасение.

#задержание #полиция #награды

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