Полицейские устроили беспорядки в столице Гаити

Они перекрыли улицы и ворвались в главный аэропорт страны, пытаясь перехватить главу кабмина Гаити.

скрин видео

Около 100 полицейских устроили беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Протесты в Гаити вспыхнули после недавнего убийства шестерых офицеров. Тогда в столице вооружённые банды напали на правоохранителей.

Демонстранты обвиняют правительство в бездействии. Они перекрыли улицы и ворвались в главный аэропорт страны. Там, по данным CМИ, недовольные пытались перехватить главу кабмина Гаити.

Отмечается, что по данным BBC News, всего с начала этого года в стране погибли 14 полицейских.

В ООН обсуждают возможность развернуть международный контингент в Гаити, чтобы противостоять преступным группировкам.

Такую инициативу озвучили ещё три месяца назад, но ни одна страна ещё не решилась отправить ударные силы.