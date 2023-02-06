Полицейских проверяют на добропорядочность. В МВД рассказали о первых результатах

Министерство внутренних дел Казахстана поделилось первыми результатами проверки полицейских на добропорядочность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Глава государства утвердил Концепцию антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В плане действий по ее реализации в 2023 году предусмотрена разработка механизма внедрения проверки на добропорядочность или Іntegrity check в правоохранительных и судебных органах.

11 января на коллегии МВД министр внутренних дел Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность. В ведомстве разработаны кейсы проверочных мероприятий, максимально приближенные к повседневным ситуациям в работе полицейских, варианты реагирования на них и критерии оценки действий проверяемых лиц.

В первую очередь проверили сотрудников и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением. Это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспекторы полиции, сотрудники модульных и стационарных постов, фронт-офисов, дежурных частей.

На начальном этапе акцент сделали на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения. Также оценивались все детали: внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и тому подобное.

Проведены проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской областей. Результаты проверок уже показали свою эффективность. Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

Как показала практика, такая форма работы и внимание к деталям при контакте с гражданами не только дисциплинировали личный состав, но и оказали высокий профилактический эффект. В январе значительно выросло число привлеченных за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения.

К примеру, общее количество выявленных нарушений ПДД только по Астане возросло до 23 800: управление транспортом в нетрезвом состоянии – 187; управление без документов либо не имеющими прав – 603; непредоставление преимущества в движении – 216; нарушение законодательства об обязательном страховании – 771; превышение скорости движения – 16 600; несоблюдение требований по перевозке пассажиров – 1 195; пользование телефоном за рулем – 313.

Это говорит о том, что полицейские, зная о проведении проверок, во всех обратившихся видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности.

С началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток. В январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось почти в 3 раза. В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо выгружают ее в центры оперативного управления для реагирования.

«Поэтому напоминаем, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф либо лишение свободы на срок до 5 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также сообщаем о недопустимости оказания неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. С начала года зарегистрировано уже 19 таких фактов, а также 44 факта оскорбления представителя власти. Призываем вас подчиняться законам и не допускать противоправных действий, в случае вымогательства незамедлительно сообщать в службу собственной безопасности МВД либо на телефон доверия 1402. Только совместными усилиями мы сможем создать полицию, способную обеспечить надежную защиту населения», – отметили в ведомстве.