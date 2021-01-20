Происшествия
Полицейский насмерть сбил женщину и пытался скрыться в Шу
В Жамбылской области сотрудник полиции на служебной машине насмерть сбил женщину. От сильного удара она скончалась на месте, сообщает Ktk.kz.

По информации телеканала, инцидент произошел недалеко от вокзала города Шу. 25-летний сотрудник районного отдела криминальной полиции сбил 48-летнюю женщину. Она скончалась еще до приезда медиков. Свидетели случившегося говорят, водитель был пьян и хотел скрыть свою причастность к органам власти. Также, по их словам, он пытался сбежать с места происшествия.

В полиции все эти скандальные заявления категорически опровергли и заявили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Но за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть, уголовное дело все же завели, отмечается в сообщении.

"В настоящее время сотрудник водворен в ИВС. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 25-летний полицейский не употреблял алкоголь и наркотические средства. Ведется расследование. Записи со всех видеокамер будут тщательно изучены, назначены все необходимые экспертизы", - прокомментировала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.


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