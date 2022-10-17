Полицейский погиб в ДТП в Акмолинской области

Информацию из соцсетей о ДТП с гибелью сотрудника полиции прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz.

17 октября около 02:00 часов в городе Акколе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб следователь отдела полиции Аккольского района.

«Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Carina не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилем Seat Alhambra. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, двое пассажиров иномарки и двое пассажиров второй автомашины доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомашины марки Seat Alhambra не пострадал», – проинформировали в департаменте.

Здесь отметили, что ДТП произошло во внеслужебное время на личной автомашине сотрудника полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».