Полицейский в Павлодарской области выстрелил в себя, находясь в прокуратуре

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Полицейский в Павлодарской области выстрелил в себя из табельного оружия, находясь в здании прокуратуры, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Департамент полиции региона.
По данным ведомства, 24 мая в мессенджерах появилась информация о том, что старший следователь Железинского района покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из табельного оружия.
"23 мая в 18:10 в селе Железинка в здании прокуратуры старший следователь райотдела полиции произвел выстрел в свое правое плечо. Сотрудник был госпитализирован в больницу, где его прооперировали. На сегодняшний день состояние стабильное, жизненно важные органы и кости не повреждены, его здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
По данному факту управлением собственной безопасности ДП начато досудебное расследование. Обстоятельства и причины выясняются.