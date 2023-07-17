Полиция Алматы начала расследование по делу о домогательствах дворника к малышам в детсаду

По словам адвоката Айман Умаровой, жертвами домогательств дворника стали по меньшей мере шестеро детей в возрасте до пяти лет. Как стало известно, мужчина поднимал малышей на руки и забирал в свой домик.

Фото: Kazpravda.kz

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщил, что правоохранительные органы начали расследование по делу о домогательствах к детям в одном из частных детских садов Алматы, передает Kazpravda.kz.

"Курирующим вице-министром поручено всем региональным управлениям образования предпринять незамедлительные и эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов. Такие меры должны включать тщательный отбор и обучение персонала детских учреждений, улучшение системы контроля и обеспечение безопасности детей. Вместе с тем, ведется работа по 100% оснащению организаций образования системами безопасности, обучению детей и сотрудников навыкам безопасного поведения", - говорится в сообщении комитета.

В ведомстве призывают всех родителей, педагогических работников и общество сотрудничать и предоставлять информацию о любых подозрительных ситуациях, связанных с безопасностью детей.

"В регионах работают уполномоченные по правам ребенка. Их контакты опубликованы на странице комитета. По каждому факту выезжает межведомственная мониторинговая группа под председательством представителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования. Для оперативной помощи детям и их родителям действует Telegram-чат "Бала қорғау", в каждой организации образования установлены QR-таблички, по которым можно напрямую обратиться с жалобой в Комитет по охране прав детей", - отметили в пресс-службе.

О преступлении сообщила адвокат из Алматы Айман Умарова. Как стало известно, мужчина работал дворником-садовником в одном из детских садов Бостандыкского района. Жертвами его домогательств стали по меньшей мере шестеро детей в возрасте до пяти лет. По словам адвоката, дворник поднимал малышей на руки и забирал в свой домик.

"Родители обращались в администрацию, но никаких мер не было предпринято. Сами работники не могли не знать, так как сигналы поступали от родителей", - заявила адвокат Умарова.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что уголовное дело зарегистрировано и расследуется управлением Бостандыкского района по части 3 статьи 124 УК РК (развращение малолетних, совершённое неоднократно).

"Проводится комплекс следственный действий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего, по результатам чего по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства департамента", - проинформировали в городском ДП.