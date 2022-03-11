Полиция выяснила, кто "заминировал" школу в Атырау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, установлен 16-летний подросток, сообщивший ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в здании школы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Утром 5 марта руководство одной из школ сообщило Центру оперативного управления о поступлении по электронной почте от неизвестного лица письма с содержанием о наличии взрывного устройства в школе. Сотрудники полиции оперативно приняли соответствующие меры и провели проверку, в результате которой взрывное устройство не обнаружено. В результате проведенного оперативными службами мероприятия выявлен 16-летний подросток, который отправил ложное сообщение", - отметили в полиции.

По его словам, в субботу, сидя дома, он ради шутки отправил электронное письмо о заложенном взрывном устройстве.

Подросток с матерью был доставлен в полицию и взят под следствие.

По данному факту дело направлено в суд по статье 273 Уголовного кодекса РК ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма").