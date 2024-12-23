Полку академиков прибыло

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Николай Жоров

В Национальной академии наук РК при Президенте Республики Казахстан прошло официальное представление научной общественности избранных академиков. К данному мероприятию была приурочена выставка редких книг, научных сборников и карт из архивов библиотеки академии

Фото: автора

Избранные академики прошли через конкурсное «сито», в итоге из числа претендентов были отобраны восемь ученых страны, которые внесли значительный вклад в развитие науки в Казахстане.

Обращаясь к участникам мероприятия, президент Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев подчеркнул важность уходящего года для отечественной науки. По его словам, была проведена большая работа по кардинальному изменению деятельности Национальной академии с тем, чтобы она превратилась в центр научной мысли, как поручал Глава государства. Теперь она стала высшей научной организацией с постоянно обновляемым составом своих членов за счет ведущих ученых, активно занятых исследовательской деятельностью. Выстроена новая структура Национальной академии, ориентированная на выполнение основной миссии - объединение ведущих ученых Казахстана в целях выявления и восполнения существующих пробелов в организации научной деятельности, определения приоритетов научных исследований на основе системного и прогнозного анализа ситуации, а также форсайтных исследований, разработки стратегически важных интегрированных междисциплинарных научно-технических программ, научно-экспертной поддержки государственной политики.

По его словам, только с начала этого года было проведено более 30 региональных и отраслевых форсайт-сессий, итоги которых подведены на заключительном форуме 12 декабря текущего года. По результатам этой работы сформулировано 200 перспективных задач для научных исследований.

Созданным в этом году при академии аналитическим центром было проанализировано состояние отечественной науки, составлена база данных научного потенциала страны. Проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования. Проанализировано состояние региональной науки и по его итогам проведены выездные заседания Президиума Национальной академии с выдачей соответствующих рекомендаций местным исполнительным органам по ее развитию.

В помощь отраслевым министерствам составлены рекомендации и дорожные карты по развитию аграрной и медицинской науки. Разработаны 3 крупные интегрированные научно-технические программы. Впервые при академии создан Совет молодых ученых, проведен первый Конгресс молодых ученых Казахстана. В рамках развития международного сотрудничества подписано 27 меморандумов с ведущими научными организациями мира. На их основе открыто 3 совместных международных научных центра с немецкими, корейскими и китайскими исследовательскими структурами, а также начата реализация 3 международных научных проектов с Академиями наук США и Китая.

Он подчеркнул, что большая ответственность возложена на плечи членов обновленной Национальной академии, которые своей активной творческой деятельностью должны найти ответы на самые актуальные вопросы и тем самым превратить отечественную науку в движущую силу социально-экономического развития общества.

 

#академик #академия

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