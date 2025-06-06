Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования

Возврат активов
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Такие данные были озвучены на заседании республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшей в правительстве под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Комитета по управлению земельными ресурсами (КУЗР) Министерства сельского хозяйства, из 12,2 млн гектаров земель, возвращенных в государственную собственность в 2022-2024 годах, уже перераспределены 5,9 млн гектаров. Из них 2 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 3,9 млн гектаров распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями.

Также за последние три года 3,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель начали осваиваться прежними владельцами после вмешательства территориальных инспекций.

Из планируемых к возврату в 2025 году 2 млн га сельхозземель в госсобственность уже возвращено 979,1 тыс. га.

Председатель КУЗР Мурат Темиржанов информировал о проводимой работе по выработке эффективных и прозрачных механизмов распределения земель сельхозназначения. Один из ключевых шагов – оцифровка данных и переход на электронные конкурсы по предоставлению участков.

«На сегодня уже оцифрованы все занятые сельхозугодьями площади, за исключением пустынных и полупустынных территорий – 205,5 млн га. До конца 2025 года планируется загрузка данных карт в соответствующую систему координат», — отметил Мурат Темиржанов.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы продления прав землепользования для действующих сельхозпроизводителей, а также регулирование деятельности сезонных хозяйств.

#земля #возврат #госфонд

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