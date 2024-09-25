Опекуны недееспособных лиц могут подавать заявки на спецуслуги онлайн

Обновленный сервис позволяет подавать онлайн-заявления, значительно сокращая временные затраты
Опекуны граждан старше восемнадцати лет, признанных судом недееспособными, теперь могут подавать онлайн-заявления на обеспечение специальными услугами на портале eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»
Ранее родственникам приходилось собирать документы на бумажных носителях и простаивать в очередях для оформления специальных заявок.
Обновленный сервис позволяет подавать необходимые документы онлайн, значительно сокращая временные затраты.
Теперь опекунам доступно онлайн-оформление заявок на получение следующих видов государственных услуг:
- обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью;
- использование услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднения в передвижении;
- обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами;
- обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения;
- обеспечение инвалидов и детей-инвалидов санаторно-курортным лечением;
- использование услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху (шестьдесят часов в год);
- получение специальных социальных услуг в условиях ухода на дому;
- получение специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях).
Чтобы получить услуги пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Социальное обеспечение»;
- далее в разделе «Поддержка лиц с инвалидностью» выбрать из предложенного перечня необходимую услугу;
- подписать услугу с помощью ЭЦП.
С результатом услуги пользователь может ознакомиться в Личном кабинете (в разделе «История получения услуг»). Уведомление об обработке заявки поступит в течение указанного государственным органом времени.