Опекуны недееспособных лиц могут подавать заявки на спецуслуги онлайн

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Обновленный сервис позволяет подавать онлайн-заявления, значительно сокращая временные затраты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Опекуны граждан старше восемнадцати лет, признанных судом недееспособными, теперь могут подавать онлайн-заявления на обеспечение специальными услугами на портале eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»

Ранее родственникам приходилось собирать документы на бумажных носителях и простаивать в очередях для оформления специальных заявок.

Обновленный сервис позволяет подавать необходимые документы онлайн, значительно сокращая временные затраты.

Теперь опекунам доступно онлайн-оформление заявок на получение следующих видов государственных услуг:

- обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью;

- использование услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднения в передвижении;

- обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами;

- обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения;

- обеспечение инвалидов и детей-инвалидов санаторно-курортным лечением;

- использование услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху (шестьдесят часов в год);

- получение специальных социальных услуг в условиях ухода на дому;

- получение специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях).

Чтобы получить услуги пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Социальное обеспечение»;

- далее в разделе «Поддержка лиц с инвалидностью» выбрать из предложенного перечня необходимую услугу;

- подписать услугу с помощью ЭЦП.

С результатом услуги пользователь может ознакомиться в Личном кабинете (в разделе «История получения услуг»). Уведомление об обработке заявки поступит в течение указанного государственным органом времени.

#услуги #НИТ #eGov #портал

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