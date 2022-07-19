Получи профессию бесплатно

Больше 12 тыс. грантов выделили власти на предстоящий учебный год для поступающих в колледжи города.

В приоритете – технические специальности. По решению специальной комиссии в колледжах увеличили объем государственного заказа на бесплатное получение профессии по педагогичес­ким, медицинским, техническим и творческим специальностям. Этому предшествовал анализ востребованности специалистов на рынке труда и предпочтений абитуриентов.

1 052 гранта коллегиально выделены по педагогическим нап­равлениям, для сферы культуры – 717, по медицинским специальностям – 1 143 гранта. Самое большое число грантов досталось на подготовку специалистов по техническим нап­равлениям – 9 252.

В Шымкенте 38 колледжей, из них 27 – частные. В системе среднего специального образования готовят кадры по 76 специальностям и 166 квалификациям. Готовить специалистов по госзаказу будут 23 колледжа. Сообща им предстоит обучить и выпустить 12 137 специалистов. В минувшем учебном году по этой системе обучался 12 971 человек.

В 13 колледжах отозвали лицензии и приложения по 37 специальностям и 52 квалификациям. Это сделано, потому что учебный процесс по ним не ведется.

Если исходить из направлений, то у шымкентской молодежи наиболее востребованы медицинские специальности, на которые приходится 47,4% от общего числа учащихся колледжей. В тройке лидеров – энергетика и транспорт с 12%, а также монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) – 11,1%. Затем идет сервис и обслуживание – 10,2%. Подготовка специалистов по некоторых специальностям настолько незначительна, что число обучающихся определяется одним процентом, а то и десятыми долями. К примеру, на специальности по искусству и культуре приходится 1,1%, по cельскому хозяйству, ветеринарии и экологии – 0,1%.

Желающих поступить в колледжи в последние годы стало много. Руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева связывает это с сокращением сроков обучения в колледжах.

– Раньше в колледже выпускникам 9-го класса приходилось обучаться 3 года и 10 месяцев, – комментирует она ситуацию. – В последние два года на основании приказа министра образования девятиклассники, которые посту­пили в колледж, завершают обу­чение на уровне с 11-классниками. Это удобно. После окончания колледжа у студентов есть возможность поступить в вузы, не теряя год.

Теперь выпускники колледжей находятся в выигрышной ситуа­ции: у них уже есть профессия, и они могут попробовать свои силы при поступлении в вузы вместе со своими сверстниками. В прошлом году документы на обучение в колледжах подали более 12 тыс. молодых людей. В текущем году, прогнозируют в городском управлении образования, по этому пути пойдут свыше 16 тыс. выпускников школ.

– Мы приветствуем желание молодежи продолжить образование, получив профессию, повысить свои знания и компетенции, – говорит Жанат Тажие­ва. – Мониторинг показал, что наши дети хотят стать программистами, айтишниками, инженерами, строителями, архитекторами. Похвальное стремление. Наша задача – предоставить такую возможность.

Претендовать на обучение по гранту в колледже могут выпускники 9-го и 11-го классов. Для детей из малоимущих и многодетных семей введены квоты на бесплатное обучение. Ежегодно увеличивается размещение государственного образовательного заказа в колледжах для обучения детей с особыми образовательными потребностями. На 2020⁄2021 учебный год по госзаказу для этой категории абитуриентов выделили 27 мест по двум специальностям. Годом ранее 21 человек получил возможность учиться по одной специальности. В 2022-м выделены 48 мест для этой категории учащихся.

С прошлого года вступительные экзамены для поступающих в средние специальные учебные заведения не проводятся, за исключением педагогических, медицинских и творческих специальностей. Конкурс проходит по среднему баллу обязательных и профильных предметов аттестата.

Кроме того, если раньше гранты распределялись между колледжами, то теперь они предоставляются на выбор абитуриенту, то есть вводится принцип «Деньги за студентом», когда финансирование направляется по выбору колледжа учащимся. У него есть возможность выбрать до четырех специальностей и четыре учебных заведения.

Подать документы в колледж можно двумя способами: через портал электронного правительства Egov.kz и через информационную платформу COLLEGE SmartNation.

Распределение государственного заказа среди абитуриентов, поступающих на базе 9-го класса, будет проходить с 19 по 22 августа, а для выпускников

11-го класса – с 22 по 25 августа на основе суммы баллов аттестата или свидетельства об окончании 9-го класса. Прием в колледжи завершится 31 августа.

В новом учебном году можно поступить на учебу на основании системы целевой подготовки кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Для этого между колледжем и предприятием заключается договор, согласно которому бизнес берет на себя обязательства по организации практики обучающихся на своей базе и обеспечивает дальнейшее трудоустройство выпускников.

На основе заказов предприя­тий планируется обучение в колледжах 1 434 абитуриентов. На подготовку специалистов по целевому гранту поступили заявки от 152 предприятий.

Чтобы квалификация выпускников колледжей отвечала запросам работодателей, необходима современная материально-технической база. Проект «Жас маман» позволил частично решить этот вопрос: оснащено современным оборудованием семь колледжей. В целом для реализации проекта «Жас маман» на 2020–2021 годы за счет средств республиканского бюджета городу выделили 2 203,624 млн тенге. Еще 160 млн тенге добавили из местной казны.

Проект позволил, в частности, в специальной экономической зоне «Оңтүстік» открыть «Центр компетенций легкой промышленности» по международным стандартам WorldSkills, предназначенный для подготовки высококвалифицированных кадров по востребованным и приоритетным направлениям. Центр оснащен современным оборудованием японской компании JUKI.

Возможностей программы не хватило, чтобы обновить материально-техническую базу всех колледжей, которые в этом нуждаются. Среди них, к примеру, Музыкальный колледж и Колледж искусств и дизайна им. А. Кастеева, занимающиеся подготовкой кадров в области искусства. Оборудование для кабинетов специальных дисциплин и лабораторий для отдельных специальностей в этих учебных заведениях за последние 10 лет не обновлялось. Когда появится для этого финансовая возможность, сказать пока не берется никто.

Вот и предлагают в управлении образования города разработать национальный проект по модернизации материально-техничес­кой базы колледжей, занимаю­щихся подготовкой кадров в сфере культуры и искусства на примере проекта «Жас маман».

Смогли же найти 1 млрд 200 млн тенге на строительство нового комплексного учебного корпуса для государственного колледжа ГККП «Шымкентский аграрно-технический колледж», находящегося в аварийном сос­тоянии. Сейчас идет строительство, после окончания которого высвободится ряд комнат общежития. Ранее их пришлось временно приспособить под учебные кабинеты. Средства на стройку выделили по Дорожной карте занятости.

Эта же программа позволила привести в порядок общежитие ГККП «Дорожно-транспортный колледж». На капитальный ремонт здания направили 110 млн тенге. Сдача в эксплуатацию общежития снизила остроту проблемы с размещением обу­чающихся, но не решила ее полностью.

Дефицит мест в общежитиях колледжей составляет 1 500 мест, и без строительства новых тут явно не обойтись. Час­тичным выходом из ситуации могло бы стать возведение на территориях ГККП «Колледж энергетики и связи» и ГККП «Дорожно-транспортный колледж» общежитий на 150 и 300 мест на основе государственно-частного партнерства. Сейчас идут переговорные процессы с потенциальными инвесторами.

И это не единственная проблема, решением которой сейчас озабочено руководство городского управления образования. В колледжах не хватает учебников. Их фонд составляет всего 1 098 184 книги. Причем в это число входят 56 335 экземпляров книг, которые износились либо морально устарели и требуют списания.

Между тем обновление фонда учебников ежегодно составляет менее 10 тыс. экземпляров, в том числе на государственные колледжи приходится покупка 3 507 книг. Доля обновления не достигает и 1% от общего книжного фонда. Фонд учебников специальных дисциплин на государственном языке недостаточен, доля его обновления очень низкая. Так, за последние десять лет колледжами получено 32 362 учебника на казахском языке. Но учебным заведениям крайне необходимы 78 862 учебника.

Очевидно, что кардинальное обновление библиотечного фонда колледжей, приобретение учебников и пособий по специальным предметам возможно лишь при условии выделения на эти цели средств из респуб­ликанского и местного бюджетов. Неплохо было бы пойти по пути создания издательства, которое сосредоточило бы свои усилия на разработке и выпус­ке учебников по специальным предметам, в том числе и на государственном языке. До конца текущего года на приобретение книг планируется направить более 20 млн тенге.

В городе сейчас восемь государственных колледжей, внед­ривших дуальное обучение. Подготовка специалистов в них ведется по 26 специальностям для транспортной, пищевой отраслей, строительства, легкой промышленности, сервиса, энергетики и связи с контингентом 2 760 человек.

Заключены 1 201 договор и согла­шение со 100 предприятия­ми, в рамках которых выпускники проходят стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. В 2019⁄2020 учебном году доля трудоустройства и занятых по дуальной системе обучения составила 90%.

– В текущем году колледжами города обновляется более 180 учебных программ, которые проходят одобрение через индустриальные советы, – рассказывает Жанат Тажиева. – Затем они проходят экспертизу через комиссию НАО «Талап» и включаются в перечень обновленных учебных программ. В предстоящем учебном году занятия будут вестись по обновленным программам. Самый важный аспект такого подхода в том, что содержание программы утверж­дают работодатели через индуст­риальные советы. У нас они сформированы в 32 колледжах. Для послесреднего образования разработаны интегрированные программы, которые внедряются в учебный процесс. Подготовка кадров по квалификации «прикладной бакалавр» ведется по трем специальностям.

Для обеспечения преемственности всех уровней образования завершен переход на кредитно-модульную технологию обучения. Учебные заведения при разработке и реализации образовательной программы могут изменять до 60% объема учебного времени, отводимого на освоение учебного материала для циклов по каждой дисциплине (модулю) и до 50% производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обязательное обучение.

Программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и не менее 60% производственного обучения, то есть практики на базе предприятия.