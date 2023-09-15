Получили бесценный опыт

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Инна Иголкина

Министр по чрезвычайным ситуациям поблагодарил солдат Национальной гвардии.

фото предоставлено НГ МВД РК

В Алматы завершились республиканские командно-штабные учения «Жер-2023» по действиям при разрушительных землетрясениях. В масштабном мероприятии участвовали 15 региональных служб гражданской защиты, местные исполнительные органы, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, службы гражданской защиты и подразделения МЧС, а также аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Военнослужащие Национальной гвардии не остались в стороне – офицеры и солдаты алматинской воинской части 5571 им. Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы обеспечивали охрану общественного порядка на прилегающих к месту учений территориях.

Как сообщили в пресс-службе Нацио­нальной гвардии РК, на церемонии закрытия командно-штабных учений «Жер-2023» министр по чрезвычайным ситуациям Рес­публики Казахстан генерал-майор Сырым Шарипханов выразил им слова благодарности за бдительное несение службы, лично пожав руку каждому из ребят и пожелав успехов в дальнейшей службе.

– Нам также хотелось бы поблагодарить руководство МЧС и региональных департаментов за постоянное привлечение военнослужащих Национальной гвардии к учениям, проводимым спасателями и пожарными. Наши воины получают при этом бесценный опыт: навыки и знания, которые, возможно, пригодятся в дальнейшей жизни, будь то в армейской среде или в гражданской сфере, – сказал командир второй роты оперативного назначения капитан Жунис­ Сеиткамал.

#ЧС #учения #Нацгвардия #Жер-2023

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