Получить водительское удостоверение теперь можно без бумажной медсправки

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

В госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали о том, как для казахстанцев упростили получение прав, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» завершило интеграцию информационной системы Центров обслуживания населения с информационной системой Минздрава РК.

В результате исключена вероятность предоставления поддельных справок формы 073/у для получения водительского удостоверения.

«Теперь при получении госуслуги «Выдача водительского удостоверения» гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде. Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав.  Инициатива является частью масштабной цифровой трансформации и направлена на повышение качества и доступности государственных услуг путем оптимизации межведомственного взаимодействия», – сказано в информации.

Там же отметили, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.

#водители #права #удостоверение #Правительство для граждан #медсправка

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