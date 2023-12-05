Помни, не забывай

Электронный календарь выложен в открытом доступе на сайте областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Как рассказали в ДЧС, каждый может его скачать и установить на рабочем столе своего компьютера или смартфона.

Специалисты расписали для каждого месяца рекомендации с учетом особенностей местного климата. Возможно, отображаясь ежедневно на мониторе, простые советы отложатся в памяти пользователей и уберегут от нештатной ситуации.

В январе, например, календарь напоминает о необходимости одеваться тепло, быть внимательным к предупреждениям о погодных сюрпризах, беречь здоровье. В феврале – не ходить по тонкому льду, улов не стоит того, чтобы рисковать жизнью. В марте – не выезжать далеко при непогоде. В апреле – избегать костров, способных вызвать загорание прошлогодней сухой травы…

– Остался месяц до наступления 2024 года, – заключили в департаменте. – Мы надеемся, что наш подарок будет полезным для всех. Все советы взяты из жизни, разработаны на основе анализа наиболее частых происшествий.

К слову, основной рекомендацией на декабрь стала установка новогодней елки с соблюдением правил пожарной безопасности.