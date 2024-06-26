Помним. Любим. Скорбим

Горькая весть о ее кончине болью отозвалась в сердцах не только коллег, друзей и родных, но и читателей «Казахстанской правды».

К ней, блистательному журналисту и редактору отдела общества, за советом, поддержкой и помощью обращались со всех регионов страны. Глубоко погружаясь в проблемы образования и медицины, Гульфия Нестеренко активно сотрудничала с ведущими учеными, уделяла внимание преобразованиям в школах и больницах, расположенных далеко за пределами столицы.

Особой заботой Гульфии Ахтямовны были внештатные авторы и начинающие журналисты. Пройти практику под ее началом стажеры считали и благом, и особым испытанием. Небрежное отношение к фактам, словесные нагромождения, безграмотность для нее были неприемлемы. Давая оценку подобного рода материалам, Гульфия не миндальничала. Выслушивать ее критику было нелегко, зато и уроки запоминались надолго.

Профессионализм и высокая требовательность не мешали Гульфие оставаться чутким и открытым человеком. В ее уютном кабинете, казалось, улыбаются цветы на подоконнике и картины на стенах. Да и говорить с ней по душам хотелось о добром, светлом, вечном. Не зря между собой мы называли ее Гульчиком – человеком-праздником, умеющим разделить с каждым из нас радость и горе.

Два десятилетия, которые Гульфия Ахтямовна посвятила работе в «Казахстанской правде», стали важной вехой ее профессионального мастерства и общественного признания. Креативность, оперативность и аналитический подход стали отличительной особенностью ее собственных материалов и публикаций отдела.

Гульфия Нестеренко по праву гордилась тем, что в славной летописи «Казахстанской правды» есть и ее строка. В главной газете страны она начала работать еще в далеком с высоты сегодняшнего дня 1996 году. За цикл острых материалов о проблемах молодой столицы она была удостоена премии Союза журналистов Казахстана. Благодаря ее инициативам проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение ситуации в сфере образования и здравоохранения. Большой резонанс получили ее материалы о реализации программы «100 школ, 100 больниц», акции «Дорога в школу», о семейной политике.

Журналист отдавала себя работе по максимуму, предельно собранно и ответственно. За большой вклад в развитие системы образования Гульфия Ахтямовна удостоена звания «Почетный работник образования РК» и награждена медалью Ыбрая Алтынсарина. Среди ее наград – нагрудный знак «Ақпарат саласының Үздігі», а также многочисленные почетные грамоты и благодарности от министерств культуры и информации, образования и здравоохранения.

...На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» в графе «Интересы» Гульфия Нестеренко написала: «Чтение, музыка, общение с друзьями».

Общения с тобой, Гулечка, нам очень будет не хватать...

Казправдинцы

* * *

Гульфия ушла… Она многие годы олицетворяла дух журнализма в нашей конторе, переехавшей в новую столицу. Она всех объединяла своей студенческой искренностью, теплом дружбы, горением доброго сердца. Лично я ее воспринимал неформальной хозяйкой нового офиса «Казправды», где всегда горел милый огонек их семейного уюта (наверное, большую часть времени дружная, пожизненно влюбленная чета Нестеренко проводила в «конторе» – их главном доме).

Она и строгой была, и умела воспитывать новичков, поддерживать традиции, часть которых шла от нее, Гульфии. И еще она была очень профессиональным, въедливым редактором. Тексты, подписанные ею, можно было, не читая, «отправлять в свет».

Гульчик, как ее любя называли казправдинцы, была ярким олицетворением старого офиса КП, его легендой. Это самая светлая история «Казахстанской правды» в новом веке, которая вершилась под приглядом доброй феи редакции Гульфии. Да будет земля тебе пухом, наша добрая подруга! Царствие тебе небесное!

Александр Тараков, экс-президент

АО «Казахстанская правда», журналист