Статьи Помочь заглянуть в завтра Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Он – победитель Азербайджанской битвы экстрасенсов, один из лучших участников Международной украинской битвы экстрасенсов 7-го и 9-го сезонов. Сейчас Кямран живет и практикует в Алматы. В Казахстане, который стал для него родным и которому он предрекает хорошее будущее, ему хочется остаться навсегда. Кямран видит будущее людей, их болезни, может лечить, а по фотографии определить, жив человек или нет, назвать примерное местонахождение пропавшего. Также он снимает проклятие, порчу, сглаз, венец безбрачия, помогает привлечь удачу в бизнесе. Как независимый эксперт принимает участие в расследовании уголовных дел. Кямран утверждает, что у него есть прямая связь с космосом, и он путешествует по астральным мирам. Лечит целитель правой рукой. Оказывать помощь людям ему помогают портрет святого имама Али, магический перстень и четки.



Люди нередко обращаются к нему и задают вопросы о тайнах судьбы. Экстрасенс отвечает им, что все в руках Всевышнего и предсказать будущее на сто процентов не может никто. Предначертанное судьбой можно попытаться изменить, можно привлечь счастье и удачу. Для этого нужно молиться Богу, жить по справедливости, в гармонии с собой, своей семьей и окружающим миром. Молитва очень помогает и от негативного воздействия со стороны окружающих. Если человеку постоянно не везет в делах, то, вероятнее всего, он занимается не своим делом. Профессию, работу и бизнес надо выбирать по душе, а не по совету родителей или друзей.

К. Самедов – представитель древнего рода целителей из Азербайджана. Его сверхспособности начали проявляться с детства. Мальчик видел болезни людей и подстерегающие их несчастья. Он подходил к взрослым и предупреждал их. Слава о юном экстрасенсе быстро разнеслась по его родному Баку, а когда Кямран учился в старших классах, к нему за помощью приезжали уже со всего Азербайджана.



– Я не хотел этим заниматься, – признается он. – В детстве мне было нелегко осознать свою непохожесть, чувствовать скепсис взрослых к моим способностям и все несчастья людей, которые вижу, пропускаю через свою душу и сердце. Людям я отдаю свою энергию, из-за этого бывают срывы в организме, вплоть до обмороков. Но мои способности – это Божий дар, и помогать людям – мое предназначение.



Кямран стал самым молодым участником азербайджанской «Битвы экстрасенсов». Блестяще пройдя все испытания, парень в 16 лет был признан сильнейшим медиумом страны. Из 320 участников он два раза вошел в дюжину финалистов международной украинской «Битвы экстрасенсов», в которой сражаются сильнейшие целители и ясновидящие из разных стран. Соперниками Кямрана были маги из Великобритании, Нигерии, России, Румынии, Украины, США. «Хорошая собралась компания», – отметил тогда член жюри, знаменитый маг Ури Геллер.



– На кастинге первое испытание называлось «Ширма», – рассказывает Кямран. – Мы должны были определить, что полетит с крыши высотного здания. Я определил верно – каскадер на мотоцикле. Потом перед нами поставили сосуды с жидкостью. Везде была кислота, а в одном – вода. И надо было выбрать именно этот сосуд. Справился и с этим заданием. Далее, с повязкой на глазах, мы рассказывали о человеке, который сидел напротив нас. Им оказался победитель «Евровидения» Александр Рыбак. Я рассказал о нем настолько точно, что Рыбак надел мою повязку на себя, мол, не просвечивает ли она.

Еще экстрасенсы вели расследование громких уголовных дел, которые вошли в разряд «висяков».



– В ходе таких расследований я назвал три первые буквы имени убийцы молодой девушки. В другой раз по фото убитого ребенка надо было определить, куда преступник бросил его труп. Когда я нашел это место – подвал, неожиданно потерял сознание. Упав, забился в конвульсии. Стоящие рядом люди позже рассказали, что не могли приблизиться ко мне, потому что с моей стороны дул сильный ветер. Видимо, меня пытались одолеть злые духи этого нелюдя.

На одной из съемок передачи 9-го сезона Кямран сказал, что сейчас он прочитает молитву и произойдет чудо. И оно произошло: на безоблачном небе вдруг появилась радуга! Об этом сообщили многие СМИ Украины.



– Я поставил перед собой цель – к 2017 году найти метод лечения аутизма, – говорит экстрасенс. – Это одна из самых загадочных и малоизученных болезней. А если я ставлю перед собой цель, то ее достигаю...



В Казахстане он хочет остаться навсегда.

– Мне по душе эта страна, и здесь я чувствую себя как дома. Люди разных национальностей живут в стране в мире и спокойствии, – признается он. – И как экстрасенс я вижу, что никакие бушующие на планете конфликты не расшатают их единство. Кризис сейчас испытывают все государства. Но по сравнению с другими Казахстан находится в очень хорошем положении, и сильного кризиса страна избежит. Республика будет процветать и укреплять свои позиции на международной арене. После выставки «ЭКСПО-2017» произойдет заметное улучшение в экономике и туризме, и к Астане возрастет интерес во всем мире.

