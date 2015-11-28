Статьи
Помочь заглянуть в завтра
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Он – победитель Азербайджанской битвы экстрасенсов, один из лучших участников Международной украинской битвы экстрасенсов 7-го и 9-го сезонов. Сейчас Кямран живет и практикует в Алматы. В Казахстане, который стал для него родным и которому он предрекает хорошее будущее, ему хочется остаться навсегда. Кямран видит будущее людей, их болезни, может лечить, а по фотографии определить, жив человек или нет, назвать примерное местонахождение пропавшего. Также он снимает проклятие, порчу, сглаз, венец безбрачия, помогает привлечь удачу в бизнесе. Как независимый эксперт принимает участие в расследовании уголовных дел. Кямран утверждает, что у него есть прямая связь с космосом, и он путешествует по астральным мирам. Лечит целитель правой рукой. Оказывать помощь людям ему помогают портрет святого имама Али, магический перстень и четки.

Люди нередко обращаются к нему и задают вопросы о тайнах судьбы. Экстрасенс отвечает им, что все в руках Всевышнего и предсказать будущее на сто процентов не может никто. Предначертанное судьбой можно попытаться изменить, можно привлечь счастье и удачу. Для этого нужно молиться Богу, жить по справедливости, в гармонии с собой, своей семьей и окружающим миром. Молитва очень помогает и от негативного воздействия со стороны окружающих. Если человеку постоянно не везет в делах, то, вероятнее всего, он занимается не своим делом. Профессию, работу и бизнес надо выбирать по душе, а не по совету родителей или друзей.
К. Самедов – представитель древнего рода целителей из Азербайджана. Его сверхспособности начали проявляться с детства. Мальчик видел болезни людей и подстерегающие их несчастья. Он подходил к взрослым и предупреждал их. Слава о юном экстрасенсе быстро разнеслась по его родному Баку, а когда Кямран учился в старших классах, к нему за помощью приезжали уже со всего Азербайджана.

– Я не хотел этим заниматься, – признается он. – В детстве мне было нелегко осознать свою непохожесть, чувствовать скепсис взрослых к моим способностям и все несчастья людей, которые вижу, пропускаю через свою душу и сердце. Людям я отдаю свою энергию, из-за этого бывают срывы в организме, вплоть до обмороков. Но мои способности – это Божий дар, и помогать людям – мое предназначение.

Кямран стал самым молодым участником азербайджанской «Битвы экстрасенсов». Блестяще пройдя все испытания, парень в 16 лет был признан сильнейшим медиумом страны. Из 320 участников он два раза вошел в дюжину финалистов международной украинской «Битвы экстрасенсов», в которой сражаются сильнейшие целители и ясновидящие из разных стран. Соперниками Кямрана были маги из Великобритании, Нигерии, России, Румынии, Украины, США. «Хорошая собралась компания», – отметил тогда член жюри, знаменитый маг Ури Геллер.

– На кастинге первое испытание называлось «Ширма», – рассказывает Кямран. – Мы должны были определить, что полетит с крыши высотного здания. Я определил верно – каскадер на мотоцикле. Потом перед нами поставили сосуды с жидкостью. Везде была кислота, а в одном – вода. И надо было выбрать именно этот сосуд. Справился и с этим заданием. Далее, с повязкой на глазах, мы рассказывали о человеке, который сидел напротив нас. Им оказался победитель «Евровидения» Александр Рыбак. Я рассказал о нем настолько точно, что Рыбак надел мою повязку на себя, мол, не просвечивает ли она.
Еще экстрасенсы вели расследование громких уголовных дел, которые вошли в разряд «висяков».

– В ходе таких расследований я назвал три первые буквы имени убийцы молодой девушки. В другой раз по фото убитого ребенка надо было определить, куда преступник бросил его труп. Когда я нашел это место – подвал, неожиданно потерял сознание. Упав, забился в конвульсии. Стоящие рядом люди позже рассказали, что не могли приблизиться ко мне, потому что с моей стороны дул сильный ветер. Видимо, меня пытались одолеть злые духи этого нелюдя.
На одной из съемок передачи 9-го сезона Кямран сказал, что сейчас он прочитает молитву и произойдет чудо. И оно произошло: на безоблачном небе вдруг появилась радуга! Об этом сообщили многие СМИ Украины.

– Я поставил перед собой цель – к 2017 году найти метод лечения аутизма, – говорит экстрасенс. – Это одна из самых загадочных и малоизученных болезней. А если я ставлю перед собой цель, то ее достигаю...

В Казахстане он хочет остаться навсегда.
– Мне по душе эта страна, и здесь я чувствую себя как дома. Люди разных национальностей живут в стране в мире и спокойствии, – признается он. – И как экстрасенс я вижу, что никакие бушующие на планете конфликты не расшатают их единство. Кризис сейчас испытывают все государства. Но по сравнению с другими Казахстан находится в очень хорошем положении, и сильного кризиса страна избежит. Республика будет процветать и укреплять свои позиции на международной арене. После выставки «ЭКСПО-2017» произойдет заметное улучшение в экономике и туризме, и к Астане возрастет интерес во всем мире.

Популярное

Все
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
В центре внимания – семья и дети
Образцовая сноха, жена и мама
Закон Республики Казахстан
Счастье в каждом доме
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Рейсов много, а нареканий и того больше
Впереди встречи с избирателями
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Каждому по заслугам
Ах, как хочется вернуться
Безопасный труд как жизненная необходимость
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Душа казахского народа
Наша история и наше будущее
Этот удивительный мир
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Что происходит с тенге – свежие данные
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Статьи
Впереди встречи с избирателями
Статьи
Счастье в каждом доме
Статьи
Рейсов много, а нареканий и того больше
Статьи
И за, и против

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]