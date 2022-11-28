Помогать не магазинам, а заводам

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

«Государство не должно диктовать цены», – заявил на прошлой неделе вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Во всех отношениях примечательное утверждение... На прошлой неделе первый вице-министр торговли и интеграции побывал в карагандинском регионе. Здесь он ознакомился с местным оптово-распределительным центром, встретился с предпринимателями, которым и рассказал, как и почему государство намерено отходить от госрегулирования цен.

– Ручное управление рынком, свойственное плановым экономикам, показало свою неэффективность, – вынужден был констатировать Арман Шаккалиев и в качестве примера привел ситуацию с попытками регул-ирования цен на сахар. – Начать с того, что отечественные производители оказались не в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка в сахаре. Посевные площади сахарной свеклы в силу ряда причин были сокращены. Перерабатывающие заводы республики из-за изношенности оборудования не могли обеспечить переработку альтернативного сырья – сахарного тростника. Поэтому Казахстан стал зависим от экспорта этого социально важного вида продовольствия. И когда Россия ввела временный запрет на экспорт сахарного песка, Правительство попыталось регулировать на него цены. А именно: СПК принялись «выбрасывать» на рынок сахар по сниженной цене. Но на подходе к торговым сетям его перехватывали оптовики-перекупщики и продавали уже торговым сетям с «накруткой». В результате произошел 75-процентный скачок цен. Получается, мы только подлили масла в огонь...

Чиновник добавил, что государство намерено отказаться от товарных интервенций. СПК не будут отпускать супермаркетам удешевленные продукты из стабилизационных фондов. Решено сделать ставку на производителей социально значимых продуктов питания. Именно им, а не торговцам собираются отныне открыть доступ к дешевым займам – под 4% годовых.

– Наша главная задача – насытить продуктами внут­ренний рынок и увеличить производство, – подчеркнул Арман Шаккалиев. – Никакого директивного регулирования. Государство не должно диктовать цены. Другое дело, что у нас есть социально уязвимые граждане. Доходы поч­ти 610 тысяч человек ниже прожиточного минимума. Им должна быть оказана адрес­ная социальная помощь по принципу «все платежи в одном кошельке».

А вот регулирование ценовой надбавки останется. Сейчас этим занимаются местные власти, а в следующем году госконтроль перейдет в руки территориальных подразделений Комитета торговли РК. Арман Шаккалиев пообещал, что проверками никого мучить не будут. Начнут с «развития современных форматов торговли». Государство будет стимулировать продавцов отказываться от наличного оборота, приводящего к сокрытию доходов.

– Сегодня доля современных форматов торговли в Казахстане – всего 31%, – констатировал вице-министр. – В России он составляет 72%, а в развитых странах – 85%. Мы к 2027 году должны достигнуть показателя в 70%. Тогда мы сможем прослеживать цепочки поставок, что отразится на качестве товаров и решении вопросов по защите прав потребителей.

Карагандинские бизнесмены одобрили стратегию отказа от ценового регулирования и обратились к Арману Шаккалиеву со своими проблемами.

Жаловались на дороговизну строительных материалов, на несправедливую конкуренцию между супермаркетами и маленькими магазинчиками, на сложности со сбытом муки и доступа к кредитным ресурсам. Председатель областного общественного совета Жанибек Садыканов поднял вопрос о работе оптово-распределительного центра «Глобал Сити». Центр, построенный в Караганде при господдержке, не функционирует в полную силу, а значит, не позволяет держать под контролем процесс ценообразования на разных его этапах.

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