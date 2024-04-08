Помощь от братского Кыргызстана

фото из архива "КП"

Груз, предназначенный для казахстанцев, пострадавших от необычайно сильных паводков, содержит продукты питания, одежду, постельные принадлежности, обогреватели и другие вещи. Гуманитарная помощь в 15 фурах прибыла в Жамбылскую область, ее сопровождал вице-министр МЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов. Далее груз будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, сообщила пресс-служба МЧС РК.