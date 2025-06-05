Понятия «доброволец» и «формирования самообороны» одобрил Сенат

Сенат
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил закон  «О территориальной обороне Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Сенат

Как отмечается в заключении к документу, Закон разработан в целях урегулирования общественных отношений и установления правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны.

В Законе определены цели, задачи, принципы, мероприятия территориальной обороны, закреплены полномочия Президента, Правительства, Министерства обороны Республики Казахстан. 

Наряду с этим, в Законе установлена компетенция государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций независимо от форм собственности, а также права и обязанности граждан и других физических лиц. 

Содержащиеся в Законе основные понятия «доброволец» и «формирования самообороны» являются нововведением для системы обороны Республики Казахстан, предусматривающее добровольное участие граждан Казахстана в формированиях самообороны в период военного положения и в военное время.

Закон определяет состав сил территориальной обороны, предназначение и порядок функционирования которых регулируется правилами подготовки и ведения территориальной обороны Республики Казахстан. 

В целях выявления нарушений требований законодательства в сфере территориальной обороны Законом предусматриваются положения, регламентирующие проведение государственного контроля в данной сфере общественных отношений. 

«Принятие Закона будет способствовать совершенствованию системы территориальной обороны государства, в том числе развитию и наращиванию потенциала территориальных войск, материально-техническому обеспечению воинских частей и подразделений», - говорится в заключении.

#Сенат #законопроект

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