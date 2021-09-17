Пополнить счет

Все готовились к свадьбе. Женился брат. Было шумно и весело.Поэтому на собаку, которая уже третий день не ела и не бегала, особо внимания не обращали. У нее оказалась большая рана, возможно, полученная в драке с другими собаками. Она нагноилась и представляла собой страшное зрелище.Побежала искать ветеринара. Застать его на месте в ауле, где много коров и лошадей, которых нужно тоже лечить, было сложно. Выловила, когда он выходил из очередного дома с тучными отарами.Ехать не хотел: «Времени в обрез, другие ждут, уже записаны загодя». Озвучиваю гонорар. Соглашается. Сразу же отдаю ему сумму. Едем домой.Ақтөс никого не подпускает. Ему больно. Обманом ловим, укутав в старое пальто, несем под навес. Операцию делали там же, под виноградом. Пес спал. Уже через несколько дней он бегал, вилял хвостом, ел и играл.Не знаю, верите вы или нет в бумеранг, но ровно через месяц после этого случая я выжила, когда по всем показателям должна была уйти. Анафилактический шок от лекарства, в реанимацию привезли без сознания. Давление почти на нуле.Два дня на грани. И голос папы, он стоял возле меня и говорил, что я должна жить. Я его услышала. Потом врач скажет, что опоздай «скорая» на 5 минут – то все. А имам в мечети сказал просто: «Қабыл болған садақаңыз бар екен». Это означает: «Одна из ваших милостынь была принята Всевышним».Во всех традиционных религиях есть объединяющее начало: они призывают к милосердию, к добру. Не случайно существуют и схожие фундаментально, с разницей лишь в деталях, принципы совершения богоугодных дел. Взять, к примеру, благо­творительность. И в исламе, и в православии есть правило пожерт­вования из своего имущества. Мусульмане называют это садака, христиане отдают десятину, то есть десятую часть от своих накоплений.По сути, человек делится своими финансами с другими, не обязательно близкими людьми. И почти одинаково религии трактуют необходимость этого. Если в двух словах, то милостыня отдаляет беды и несчастья. И рациональное зерно в этом все-таки есть. Не зря ведь существует поговорка «Спасибо, что взял деньгами».Жизнь – система живая, все или почти все взаимосвязано. Хочешь добра – дари его, хочешь милости от Неба – совершай милость сам.Конечно, скептики могут возразить: мол, не всем и не всегда воздается по заслугам, и бывает, что самые отъявленные злодеи здравствуют, припеваючи живут. Да, бывает и так. Но ведь накопленные годами и десятилетиями поступки никуда не деваются. Они превращаются или в казну, где ларец добрых дел светит и освещает путь потомкам, или становятся чуланом темных деяний, где воз и маленькая тележка источают зловоние, отравляя опять же потомкам их жизнь, ломая судьбу. Это еще называют кармой.А если потомков нет? А они все равно есть, пусть не прямые, но род-то есть, и в нем всегда – молодые побеги. Чем их напитает история рода – светом добра или они увянут во тьме злобы, покажет только время. А выбор всегда остается за нами.Мы никогда не знаем, когда оплачиваем счет перед Небом. Но однозначно, что плата принимается только добрыми делами.Вы можете не помогать приютам, не кормить бездомных собак и кошек. Это ваше право. Ваши финансы и время. Но вы можете не причинять им зло. Не пинать, не выгонять в мороз, не мучить. Это ваш выбор. Оставаться человеком.Если не можете пополнить счет, не уходите хотя бы в минус. Связь с Небом может понадобиться в любую минуту.