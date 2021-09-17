Пополнить счет

Все готовились к свадьбе. Женился брат. Было шумно и весело.
Поэтому на собаку, которая уже третий день не ела и не бегала, особо внимания не обращали. У нее оказалась большая рана, возможно, полученная в драке с другими собаками. Она нагноилась и представляла собой страшное зрелище.
Побежала искать ветеринара. Застать его на месте в ауле, где много коров и лошадей, которых нужно тоже лечить, было сложно. Выловила, когда он выходил из очередного дома с тучными отарами.
Ехать не хотел: «Времени в обрез, другие ждут, уже записаны загодя». Озвучиваю гонорар. Соглашается. Сразу же отдаю ему сумму. Едем домой.
Ақтөс никого не подпускает. Ему больно. Обманом ловим, укутав в старое пальто, несем под навес. Операцию делали там же, под виноградом. Пес спал. Уже через несколько дней он бегал, вилял хвостом, ел и играл.
Не знаю, верите вы или нет в бумеранг, но ровно через месяц после этого случая я выжила, когда по всем показателям должна была уйти. Анафилактический шок от лекарства, в реанимацию привезли без сознания. Давление почти на нуле.
Два дня на грани. И голос папы, он стоял возле меня и говорил, что я должна жить. Я его услышала. Потом врач скажет, что опоздай «скорая» на 5 минут – то все. А имам в мечети сказал просто: «Қабыл болған садақаңыз бар екен». Это означает: «Одна из ваших милостынь была принята Всевышним».
Во всех традиционных религиях есть объединяющее начало: они призывают к милосердию, к добру. Не случайно существуют и схожие фундаментально, с разницей лишь в деталях, принципы совершения богоугодных дел. Взять, к примеру, благотворительность. И в исламе, и в православии есть правило пожертвования из своего имущества. Мусульмане называют это садака, христиане отдают десятину, то есть десятую часть от своих накоплений.
По сути, человек делится своими финансами с другими, не обязательно близкими людьми. И почти одинаково религии трактуют необходимость этого. Если в двух словах, то милостыня отдаляет беды и несчастья. И рациональное зерно в этом все-таки есть. Не зря ведь существует поговорка «Спасибо, что взял деньгами».
Жизнь – система живая, все или почти все взаимосвязано. Хочешь добра – дари его, хочешь милости от Неба – совершай милость сам.
Конечно, скептики могут возразить: мол, не всем и не всегда воздается по заслугам, и бывает, что самые отъявленные злодеи здравствуют, припеваючи живут. Да, бывает и так. Но ведь накопленные годами и десятилетиями поступки никуда не деваются. Они превращаются или в казну, где ларец добрых дел светит и освещает путь потомкам, или становятся чуланом темных деяний, где воз и маленькая тележка источают зловоние, отравляя опять же потомкам их жизнь, ломая судьбу. Это еще называют кармой.
А если потомков нет? А они все равно есть, пусть не прямые, но род-то есть, и в нем всегда – молодые побеги. Чем их напитает история рода – светом добра или они увянут во тьме злобы, покажет только время. А выбор всегда остается за нами.
Мы никогда не знаем, когда оплачиваем счет перед Небом. Но однозначно, что плата принимается только добрыми делами.
Вы можете не помогать приютам, не кормить бездомных собак и кошек. Это ваше право. Ваши финансы и время. Но вы можете не причинять им зло. Не пинать, не выгонять в мороз, не мучить. Это ваш выбор. Оставаться человеком.
Если не можете пополнить счет, не уходите хотя бы в минус. Связь с Небом может понадобиться в любую минуту.
Все колонки автора