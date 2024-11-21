Популярность футзала растет

Турнирную таблицу по разнице забитых и пропущенных мячей возглавляет «Атырау», набравший 16 очков. Семь клубов провели уже по восемь поединков, а еще четыре – по шесть игр. Такая разница связана с тем, что флагманы казах­станского футбола – действующий чемпион страны «Семей» и алматинский «Кайрат» – принимали участие в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

В последнем туре были зафиксированы следующие результаты: алматинский «Кайрат» на своей арене провел два поединка против рудненского «Аята» и добился побед со счетом 5:0 и 2:1; в Караганде местный «Тулпар» принимал «Актобе» и дваж­ды уступил – 4:6 и 0:3; в Шымкенте «Ордабасы» дваж­ды оказался сильнее уральского «Байтерека» – 5:3 и 3:1; в Семее местный одноименный клуб, собравший больше всего зрителей на трибунах (в первой игре 3 102, а во второй – 3 347 фанатов), дважды разгромил «Атырау» – 4:0 и 5:1; в Актау местный «Каспий» в упорной борьбе против талдыкорганского «Жетысу» дважды проиграл с минимальной разницей в счете – 3:4 и 2:3.

Отметим также, что недавно в Астане завершились игры в студенчес­кой девичьей лиге по футзалу 2024 года. Победителем турнира стал Казахский национальный женский педагогический университет (Алматы), обыг­равший в финале команду Назарбаев Университета (Астана). Бронзовые медали у сборной Кызылординского университета им. Коркыт-ата (Кызылорда).

Лучшим вратарем турнира стала Нурай Ибраева, а бомбардиром – Гульжан Рейм (обе из КазЖенПУ), лучшим защитником приз­нана Милана Егизарян (Казах­станская академия спорта и туризма), лучшим игроком – Жанел Мадраимова (Назарбаев Университет). Лучшим тренером назван наставник Кызылординского университета им. Коркыт-ата Абылайхан Сейлбеков.