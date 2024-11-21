Популярность футзала растет Статьи 21 ноября 2024 г. 1:00 71 Аскар Султан В пятницу стартует очередной тур чемпионата Казахстана по футзалу, в котором выступают 11 команд. фото МФК "Семей" Турнирную таблицу по разнице забитых и пропущенных мячей возглавляет «Атырау», набравший 16 очков. Семь клубов провели уже по восемь поединков, а еще четыре – по шесть игр. Такая разница связана с тем, что флагманы казахстанского футбола – действующий чемпион страны «Семей» и алматинский «Кайрат» – принимали участие в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В последнем туре были зафиксированы следующие результаты: алматинский «Кайрат» на своей арене провел два поединка против рудненского «Аята» и добился побед со счетом 5:0 и 2:1; в Караганде местный «Тулпар» принимал «Актобе» и дважды уступил – 4:6 и 0:3; в Шымкенте «Ордабасы» дважды оказался сильнее уральского «Байтерека» – 5:3 и 3:1; в Семее местный одноименный клуб, собравший больше всего зрителей на трибунах (в первой игре 3 102, а во второй – 3 347 фанатов), дважды разгромил «Атырау» – 4:0 и 5:1; в Актау местный «Каспий» в упорной борьбе против талдыкорганского «Жетысу» дважды проиграл с минимальной разницей в счете – 3:4 и 2:3. Отметим также, что недавно в Астане завершились игры в студенческой девичьей лиге по футзалу 2024 года. Победителем турнира стал Казахский национальный женский педагогический университет (Алматы), обыгравший в финале команду Назарбаев Университета (Астана). Бронзовые медали у сборной Кызылординского университета им. Коркыт-ата (Кызылорда). Лучшим вратарем турнира стала Нурай Ибраева, а бомбардиром – Гульжан Рейм (обе из КазЖенПУ), лучшим защитником признана Милана Егизарян (Казахстанская академия спорта и туризма), лучшим игроком – Жанел Мадраимова (Назарбаев Университет). Лучшим тренером назван наставник Кызылординского университета им. Коркыт-ата Абылайхан Сейлбеков. Чемпионат Казахстана Команда И В Н П М О 1 «Атырау» 8 5 1 2 19-14 16 2 «Жетысу» 8 5 1 2 22-16 16 3 «Ордабасы» 8 4 2 2 21-24 14 4 «Актобе» 8 4 2 2 29-22 14 5 «Кайрат» 6 4 1 1 19-6 13 6 «Семей» 6 4 1 1 22-13 13 7 «Аят» 8 4 1 3 26-28 13 8 «Байтерек» 6 2 1 3 22-18 7 9 «Каспий» 8 1 1 6 20-28 4 10 «Астана» 6 1 1 4 15-27 4 11 «Тулпар» 8 0 0 8 11-30 0 #Спорт #чемпионат #футзал