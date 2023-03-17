Пора политической грамотности
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Жанибек Садыканов, председатель общественного совета Карагандинской области
Я убежден, что участвовать в выборах должен каждый гражданин Казахстана. Как бы банально ни звучало, но это наш гражданский долг, который мы обязаны отдать Родине. Мы строим Новый Казахстан, а значит, пора обновляться и нам, населению. Пора становиться политически грамотными и брать на себя ответственность за будущее своей страны. Открыто высказывать свое мнение за годы независимости мы научились. Пора переходить от слов к активным действиям. А нынешние внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней могут стать нашим первым шагом.