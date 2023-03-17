Пора политической грамотности

Воспитывать в себе политическую грамотность и ответственность можно начать хотя бы с того, чтобы побольше узнать о кандидатах. Выяснить, кто баллотируется по вашему округу, изучить предвыборные программы кандидатов и партий, сделать выводы и осознанный выбор. Я, например, уже определился, за кого буду голосовать. Своих кандидатов знаю лично и уважаю. Они часто проводят встречи с избирателями, выслушивают их проблемы и отвечают на вопросы людей. Важно, чтобы наши депутаты стали ближе к народу.

Хочу отметить, что нынешние выборы особенные. Потому что депутатов в городские и районные маслихаты мы будем выбирать не по партийным спискам, как раньше, а по одномандатным округам. Это значит, что депутатом станет человек из вашего района. Люди смогут ставить перед ним проблемные вопросы и требовать их решения. Таких одномандатников после выборов можно будет смело называть народными избранниками. Раньше их «двигала» партия, а теперь они будут подотчетны народу.

Многие избиратели считают, что депутаты активно работают только в электоральный период. Они встречаются с трудовыми коллективами и обещают золотые горы, а потом, как только получат мандат, забывают о своих словах. Да, такое бывает. Но теперь у нас, избирателей, есть право отозвать недоб­росовестного депутата. Воспользуемся ли мы им – время покажет. Можно будет оценить работу своего депутата и сделать вывод, стоит ли избирать его на новый срок. Вот в этом и заключается демократия. Хотелось бы, чтобы ее в Казахстане стало больше.