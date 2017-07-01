Porsche представила самый мощный и экстремальный 911-й за всю свою историю
Компания Porsche представила самый мощный и экстремальный 911-й за всю свою историю – GT2 RS нового поколения. Премьера модели состоялась на Фестивале скорости в британском Гудвуде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на motor.ru.
Заднеприводный суперкар оснащается 700-сильной битурбо "шестеркой" объемом 3,8 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Агрегат построен на базе 580-сильного мотора версии Turbo S, однако вместо RS-ки используются другие нагнетатели, модернизированная система охлаждения и титановая выпускная система, которая весит на 7 килограммов меньше, чем у обычного "Турбо".
Система впрыска воды на серийной машине до этого появилась на трековом купе BMW M4 GTS. Такой 500-сильный автомобиль набирает 100 километров в час за 3,8 секунды.
Кроме того, в мотор добавлена система впрыска воды во впускной коллектор, которая увеличивает мощность, улучшает процесс сгорания топлива и снижает температуру воздуха на впуске. Для нее подготовлен отдельный 5-литровый бак (в багажнике спереди), которого хватит на три быстрых круга на Нюрбургринге.
С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен ускоряться за 2,8 секунды – на 0,1 секунды быстрее Turbo S. Максимальная скорость – 340 километров в час.
Передние крылья, крышка багажного отсека, корпуса зеркал заднего вида, ламели вентиляционных отверстий колесных ниш и задние боковые воздухозаборники изготовлены из карбона, а крыша – из магния. При этом суперкар весит 1 470 килограммов – на 100 килограммов тяжелее предшественника.
Снизить массу на 30 килограммов можно за счет опционального пакета Weissach. С ним автомобиль получит карбоновую крышу, стабилизаторы и соединительные тяги передней и задней подвески, а также магниевые колеса и полукаркас безопасности в салоне, установленный вместо задних кресел.
Кроме того, суперкар получил гоночную подвеску, полноуправляемое шасси, карбон-керамические тормоза (в базовой комплектации), дифференциал со стопроцентной блокировкой, перенастроенную систему стабилизации со спорт-режимом, 20-дюймовые диски спереди и 21-дюймовые сзади (покрышки размерности 265/35 и 325/30 соответственно).
Вместе с опциональным пакетом Chrono владелец суперкара получит лэптриггер. Он устанавливается рядом с линией старта-финиша и позволяет с помощью специального приложения точно измерять время прохождения круга.
Новинка обойдется минимум в €285 220. Ранее предполагалось, что всего будет выпущено 1 000 экземпляров модели, однако эта информация не подтвердилась.
В Porsche надеются, что новый GT2 RS сможет проехать Нюрбургринг менее чем за 7 минут. Предшественник проезжал Северную петлю за 7 минут 18 секунд.