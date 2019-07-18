Порядка 500 мероприятий планируется провести в честь 175-летия Абая Кунанбайулы
В Нур-Султане под председательством заместителя Премьер-министра РК Г. Абдыкаликовой состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя казахского народа Абая Кунанбайулы в 2020 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
30 мая 2019 года
утвержден Указ Президента РК К. Токаева "О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы". Создана Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилея. В ее состав вошли депутаты Парламента Б. Жумагулов, С. Абдрахманов, видные писатели и общественные деятели О. Сулейменов, Р. Сейсенбаев, М. Ауэзов, руководители госорганов, а также представители академического и творческого сообщества страны.
Открывая заседание, вице-премьер акцентировала внимание на словах Елбасы Н. Назарбаева.
"Абай – признанный всем миром мудрый учитель, поэт и гений человечества. Величие и феноменальность гения Абая в том, что он сумел поднять на небывалую высоту стойкость национального духа, воспевая и внедряя в сознание своих соплеменников упорство и целенаправленность. Мы должны вновь и вновь благодарить судьбу за то, что имеем в лице Абая такую достойную, гордую духовную опору", – сказала Г. Абдыкаликова.
На заседании был рассмотрен проект республиканского плана по подготовке и проведению 175-летия Абая Кунанбайулы, в котором запланировано проведение порядка 500 различных мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях.
Так, планируется проведение научно-практических конференций в г. Нур-Султане и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, производство и выпуск художественного фильма "Абай", перевод и издание трудов Абая на иностранные языки, имеющих широкое распространение, а также мероприятий по всемерной популяризации дома-музея Абая, проведение научно-реставрационных работ Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Бөрілі", принятие мер по повышению историко-культурной роли и значимости личности отца Абая – Кунанбая.
Кроме того, свое продолжение в глобальном формате найдет успешный челлендж #Abai175, который сегодня реализуется в социальных сетях.
"Празднование 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы – это одно из важнейших событий новейшей истории независимого Казахстана, направленное на углубление исторического сознания народа и всемерное продвижение духовной культуры страны в глобальном формате", – сказала Гульшара Абдыкаликова.
В завершение заместитель Премьер-министра РК Г. Абдыкаликова дала ряд поручений государственным органам.