Порядок комплектования госслужбы кадрами упростят в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса РК депутаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
С презентацией законопроекта перед мажилисменами выступил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров.
"В настоящее время для заполнения вакансий проводится от одного до трех конкурсных этапов. Сначала кандидаты отбираются среди служащих госорганов, где имеются свободные должности. При их отсутствии подбор продолжается среди служащих всех госорганов либо объявляется общий конкурс", – сообщил он.
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На практике, по словам Кожамжарова, процесс заполнения занимает от 16 до 52 рабочих дней. А это, в свою очередь, "приводит к кадровому дефициту, особенно на сельском и районном уровнях". В этой связи в действующее профильное законодательство предлагается внести поправку – объединить второй и общий конкурсы. "Это позволит более оперативно заполнять вакансии", – пояснил докладчик.
Также в новой редакции упрощается порядок занятия служащими корпуса "А" должностей корпуса "Б". Сейчас подобное назначение госслужащих на нижестоящую должность возможно исключительно по решению национальной комиссии по кадровой политике.
"Законопроектом предлагается наделить Агентство этим правом переназначения. На сегодня такая практика применяется при переводе служащих категории "Б", – заключил Кожамжаров.
Добавим, что законопроектом вводятся должности, по которым будет возможно присвоение высшего квалификационного класса третьей категории.
Также в ходе презентации Кайрат Кожамжаров прокомментировал вопрос оттока госслужащих
после смены высшего руководства.
Присутствующие 102 депутата одобрили данный законопроект, документ направлен на рассмотрение Сената РК.