Посадили яблони и запустили фонтаны
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Алия Майсеитова
Помимо масштабной красочной музыкально-хореографической постановки «Ынтымағы елімнің, Елбасының еңбегі!», на площади у монумента «Қазақ елі» в столице состоялось более 20 праздничных мероприятий. Представители разных этносов говорили о мире и согласии как о главных достижениях нашего единого народа. А с главных сцен города звучали красивые казахские, татарские, украинские и другие национальные мелодии, под которые зрители – горожане и гости столицы – танцевали...