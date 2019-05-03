Посадили яблони и запустили фонтаны

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Алия Майсеитова

Помимо масштабной красочной музыкально-хорео­графической постановки «Ынтымағы елімнің, Елбасының еңбегі!», на площади у монумента «Қазақ елі» в столице состоялось более 20 праздничных мероприятий. Представители разных этносов говорили о мире и согласии как о главных достижениях нашего единого народа. А с главных сцен города звучали красивые казахские, татарские, украинские и другие национальные мелодии, под которые зрители – горожане и гости столицы – танцевали...

На городской площади перед акиматом прошел концерт известных эстрадных исполнителей, на котором «зажгли» Канат Умбетов, Газизхан, Ернар Айдар и другие популярные музыканты. Ведущими были известные шоумены Азамат, Антон и Даурен Амреев. Здесь же проходили спортивные сос­тязания по асық ату, арқан тартыс, поднятию гирь, армрестлингу, и каждый желающий смог продемонстрировать свою силу и выносливость.

Что касается спортивных мероприятий, то в честь праздника в столице прошел массовый забег, в котором приняли участие более 200 студентов и учащихся школ города. Забег состоял из двух этапов протяженностью 1 200 м по набережной реки Есиль и вокруг Дворца школьников им. М. Утемисова.

В театрах, музеях и других учреждениях культуры проходили тематические спектакли, выставки, концерты, посвященные Дню единства народа Казахстана. На манеже столичного цирка стартовали выступления Шымкентского государственного цирка с разножанровой шоу-программой «Миллион оваций».

Некоторые праздничные мероприятия будут проходить в течение месяца. Например, циклы книжных выставок в библиотеках города – «Под шаныраком дружбы живут народы Казахстана», «Достық шаңырағы», «Казахстан стал нашим общим домом», «Нацио­нальное изобилие».

1 Мая в столице ознаменовался и посадкой яблоневых саженцев на территории Ботанического сада, а также запуском 46 фонтанных комп­лексов города: музыкального фонтана на бульваре Нуржол, фонтанов «Жетису», «Арай 3», «Каскад», «Колесо и подкова» в Парке влюбленных и других.

А еще праздник надолго запомнится 417 семьям, среди которых есть многодетные. В этот день они стали счастливыми обладателями квартир. Новые многоэтажные жилые комплексы по еще номерным улицам А98 и Е496 были построены по заказу акимата столицы в рамках реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлениям «Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений», «Арендное жилье без выкупа».

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