Посчитали, поругали, проголосовали

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Лаура Тусупбекова

Вчера на пленарном заседании Мажилиса народные избранники при одном против и одном воздержавшемся приняли главный финансовый документ страны – республиканский бюджет на 2024–2026 годы.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Итак, согласно прогнозам Правительства, в ближайшие годы средняя цена на нефть сохранится на уровне 80 долларов за баррель, рост экономики Казахстана в 2024 году составит 5,3% с последующим ростом до 6%, а инфляция снизится до 5%. Доходы бюджета в 2024 году составят 20,4 трлн тенге, а расходы – 24 трлн тенге, недостаю­щую разницу покроют за счет трансферта из Национального фонда в размере 3,6 трлн тенге, который депутаты также утвердили вместе с бюджетом.

Как отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, за основу формирования прогноза социально-экономического развития страны на 2024–2028 годы взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долларов за баррель. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году.

– Среднегодовой рост ВВП за пять лет составит 5,8%. Номинальный ВВП вырастет со 135 триллионов тенге в 2024 году до 218,5 триллиона тенге в 2028 году, – сказал он.

По его словам, во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. Среднегодовые темпы роста в промышленности в этот период составят 4%, обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9%, опережая рост горнодобывающей промышленности. А за счет расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти увеличится с 95,4 до 102 млн тонн. Целевой коридор инфляции министерством определен на уровне 6–8% в 2024 году, 5,5–7,5% в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026–2028 годах.

Вице-премьер – министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, что значительная часть средств будет направлена на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. В частности, модернизацию автомобильных дорог, тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей. Также в рамках национальных проектов планируется построить сотни социальных объектов.

Между тем депутаты встревожены уровнем текущей инфляции в стране, и потому они спрашивают: каким образом Кабмин намерен ее снизить до 5%, как заявлено в законе, и насколько базовая ставка в 16% реально сдерживает инфляцию?

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов был оптимистичен, отметив, что инфляция уже сейчас показывает симптомы к снижению, и базовая ставка сыграла в этом свою позитивную роль.

– Если она была более 21% по итогам прошлого и в начале этого года, сейчас она – утром буквально вышла статистика (1 ноября. – Ред.) – уже 10,8%. То есть значительная работа проведена и Правительством, и местными исполнительными органами совместно с достаточно жесткой денежно-кредитной политикой Нацбанка, и это начинает давать свои плоды. Почему мы считаем, что 16-процентная ставка сейчас крайне необходима и резко снижать ее нельзя? Инфляция – это не только рост цен по отдельным товарам, это общий рост цен экономики. И превышение денежной массы над товарной. То есть это те деньги, против которых нет товара. И когда есть деньги, но против них еще не соз­дана добавочная стоимость в виде товаров, эти деньги давят на цены. Начиная с продуктов и заканчивая ценами на недвижимость, автомобили, товары долгосрочного потребления и так далее. Поэтому задача Нацбанка – эту излишнюю денежную массу не допустить на товарные рынки. Для этого ее необходимо сдерживать. Именно для этого нам и нужна ставка, и именно этим мы и занимаемся. Если мы эту ставку резко опустим, у нас резко снизится интерес банков к нашим инструментам в виде нот. И эти деньги хлынут либо на валютные, либо на потребительские рынки. Конечно, мы будем эту ставку снижать, но на данный момент мы движемся к этому осторожно. В то же время разделяем оптимизм Премьер-министра, наверное, десять и ниже процентов инфляции у нас – это вполне достижимый результат, – сказал Тимур Сулейменов.

Если с уровнем инфляции более или менее понятно, то расходы, необходимые на обслуживание государственного долга Казахстана в 2026 году, вырас­тут до 3,5 трлн тенге. И Правительству, напомнила депутат и экс-вице-министр финансов Татьяна Савелье­ва, чтобы выполнить ограничения, установленные концепцией управления государст­венными финансами, нужно будет к этому сроку либо сокращать расходы на обслуживание долга, либо увеличивать общие расходы бюджета, что может быть реализовано только через рост доходов. А это нереалистично, убеждена Татьяна Савельева.

– В сентябре 2022 года была утверждена новая концепция управления государственными финансами с четкими ограничениями по размерам долговой нагрузки на бюджет. А что такое долговая нагрузка? Это финансовые ресурсы, которые можно было бы направить на развитие, на обеспечение населения водой, газом, дорогами. Но они уходят на выплату процентов по долгам, – сказала Татьяна Савельева.

По ее словам, если в 2024 году на обслуживание долга будет направлена сумма, сопоставимая с расходами бюджета развития, – 2 трлн тенге, то в 2026 году она составит уже 3,5 трлн тенге при фактически обнуленном бюджете развития.

– Чтобы обеспечить выполнение установленных концепцией ограничений, у Правительства есть два варианта: либо сократить в 2026 году расходы на обслуживание долга на 1 триллион тенге, либо увеличить общие расходы бюджета на 10 триллионов тенге, что может быть реализовано только через рост доходов. Ни тот, ни другой вариант нельзя рассматривать как реалистичные. А сложившаяся ситуация сама собой не разрешится и может стать только критической, – сказала депутат и поинтересовалась, какие меры по снижению долговой нагрузки Правительство готово реализовать уже сейчас и почему этого нет в материалах, представленных вместе с проектом нового республиканского бюджета.

Премьер-министр Алихан Смаилов констатировал, что в концепции по управлению государственными финансами до 2030 года установлены достаточно жесткие ковенанты по управлению финансами, в том числе по управлению долгом.

– Правительство будет придерживаться этих ковенантов и для этого принимает комплексные меры. Во-первых, это снижение дефицита бюджета, – заверил он.

Глава Кабмина также напомнил, что до последнего времени дефицит бюджета составлял 3% к ВВП, в 2023 году он снижен до 2,7%, а к 2026 году он будет снижен до 2,3% к ВВП. По мнению Алихана Смаилова, это позволит ограничить новые заимствования и снизить темпы роста долга. Кроме того, Правительство намерено наращивать собственные доходы бюджета. Для этого будет продолжена работа по цифровизации таможенного администрирования и улучшению работы в этой сфере в целом. В-третьих, отметил он, включение ценных бумаг Министерства финансов в меж­дународные индексы позволит привлечь международных инвесторов в фондовый рынок, с тем чтобы снизить цену заимст­вования и расходы на обслуживание долга.

– Кроме того, нами принята политика по заимствованию преимущественно на внутреннем рынке. Это позволит убрать валютные риски и тем самым снизить расходы на обслуживание долга, – добавил Алихан Смаилов.

Депутаты интересовались, какие инвестпроекты запланированы в Казахстане в предстоя­щий период. По информации Алихана Смаилова, в настоящее время Правительство работает над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге, в том числе в несырьевом секторе.

Наряду с этим будут приниматься меры по модернизации инженерной инфраструктуры посредством программы «Тариф в обмен на инвестиции», что также окажет положительный эффект на развитие реального сектора экономики РК.

– В следующем году мы прог­нозируем рост экономики на уровне 5,3%, а в дальнейшем – на уровне минимум 6%. Чтобы увеличить доходы бюджета, мы делаем акцент на развитие экономики, совершенствование налогового администрирования и борьбу с теневой экономикой. Всеми этими вопросами мы будем заниматься комплексно, – заключил Алихан Смаилов.

Руководитель фракции ОСДП в Мажилисе Асхат Рахимжанов встревожен там, что многие государственные органы за счет средств республиканского бюджета проводят научные консалтинговые и аналитические исследования, в том числе касающиеся эффективности использования государственных средств. Иными словами, тратят деньги на изучение того, как рачительно тратить государст­венные деньги.

– Мы считаем, что все эти исследования должны быть прозрачными и размещаться, для того чтобы все общественные организации, НПО, СМИ, деятели науки, представители партий и профильных структур как частного, так и государственного сектора могли использовать их для улучшения ситуации во всех направлениях деятельности в нашей стране или же делать выводы о некомпетентности специалистов, проводящих данные исследования. В противном случае это говорило бы о неэффективном использовании государственных средств, – мягко выразился депутат.

Асхат Рахимжанов подчерк­нул, что все ТОО и АО при ми­нистерст­вах, ведомствах и квазигосударственном секторе должны отражать свои исследования на официальных сайтах, чтобы казахстанцы видели, каков «выхлоп» от такого штата специа­листов, которых содержит народ. К слову, часто бывает и так, что потом по какой-то причине гос­органы заказывают подобные исследования у международных финансовых институтов и различных экспертов.

Фракция «Ак жол» посчитала недостаточным рассмотрение проекта бюджета, не имея на руках программы действий Правительства.

– Напомню, что в сентябре мы предлагали утверждать в Парламенте программу действий Правительства по исполнению посланий Президента. В Правительстве ответили, что это «бюрократия», – припомнил депутат Азат Перуашев. – С такой точки зрения и сегодняшнее обсуждение бюджета – тоже бюрократия. Но в действительности это – процедуры по обеспечению прозрачности и подотчетности власти перед обществом. Напомню известное выражение, что демократия – это процедуры. И рассмотрение бюджета вместе с программой Правительства было бы важной частью демократических процедур. Без этого сложно представить комплекс­ное видение Правительства. Порой создается впечатление, что такого видения и вовсе нет, а есть лишь набор разрозненных проектов.

Целевые индикаторы бюджета, по мнению депутата, нередко размыты и неконкретны.

– В целом можно отметить, что никаких особых изменений ни в направлениях, ни в инструментах бюджетной политики не произошло. Правительство катится по старой 30-летней колее, когда запускать руку в Нацфонд и вешать на страну долги стало вредной привычкой чиновников. Но менять нужно базовые подходы, а не отдельные проценты, – сказал Азат Перуашев.

Отдельно остановился мажилисмен на теме внешнего долга.

– Многим казахстанцам не нужно объяснять, что значит жить в долг, когда треть зарплаты уходит на погашение кредита. Правительство даже реализует программу финансовой грамотности и учит граж­дан жить без долгов. Но почему-то само никак не научится жить по средствам, – сказал он.

Подводя итоги заседания, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что в проекте респуб­ликанского бюджета были максимально учтены наказы избирателей и предложения депутатов.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании объявил о новой экономической политике, конечной целью которой является повышение благосостояния казахстанцев. В связи с этим республиканский бюджет направлен в первую очередь на реализацию задач, поставленных Президентом. Главное, что этот документ позволяет в полной мере выполнить все социальные обязательства государства и направлен на улучшение качества жизни людей. Теперь основная задача – его эффективная реализация. Депутаты будут вес­ти постоянный контроль за исполнением утвержденного бюджета. Необходимо, чтобы каждый бюджетный тенге был потрачен по назначению, – поды­тожил Ерлан Кошанов.

#мажилис #инфляция #заседание #бюджет

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